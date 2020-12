Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci sarà anche il mercato libero di luce e gas pronto a farci risparmiare un bel po’ di soldi, ma spesso a determinare il peso delle bollette sono le nostre azioni quotidiane. Abbiamo visto nei giorni scorsi assieme ai nostri Esperti una serie di suggerimenti utili per cercare di spendere meno di luce, acqua e gas. Eterno supplizio quando vediamo arrivare le bollette che, quasi sempre, ci riservano amare sorprese. Anche solo le famose letture ipotizzate e non rilevate fisicamente, che portano in tripla cifra i costi. Oggi vedremo come risparmiare più del 20% all’anno con questa semplice azione sul nostro elettrodomestico più usato di casa.

Perché sbrinare il frigo spesso

Una volta eravamo abituati a sbrinare il frigo soprattutto ai cambi di stagione. Oggi, che lo utilizziamo molto di più, per conservare le scorte e riutilizzare ciò che non abbiamo mangiato, dovremmo sbrinarlo anche più spesso. Quest’azione non solo ci permetterà di mantenere il frigo più pulito e igienizzato, ma anche di risparmiare quegli euro, che potremo destinare ad altri consumi.

Vive più a lungo

Il frigorifero e, soprattutto il freezer, vivranno anche più a lungo con un corretto sbrinamento. L’ideale per sbrinare e pulire completamente il nostro frigorifero è farlo almeno tre volte l’anno. Che, potrebbe essere ridotta a una volta sola, se l’elettrodomestico non forma una coltre di ghiaccio troppo spessa. Dobbiamo, invece intervenire per risparmiare e salvaguardare il frigorifero, se avvertiamo che lo strato e il deposito di ghiaccio arrivano a 1 cm di spessore. Questo permetterà il nostro elettrodomestico di vivere più a lungo.

Il tempo necessario

Ecco come risparmiare più del 20% all’anno con questa semplice azione sul nostro elettrodomestico più usato, prendendoci il tempo necessario. Ricordiamo, infatti, che, per uno sbrinamento degno di questo nome, è consigliabile prendersi almeno un paio di ore di tempo per tutte le operazioni. Dallo svuotamento, alla disincrostazione, alla pulizia e al ricarico. Un piccolo trucco per velocizzare l’azione? Un secchio di acqua calda contro i depositi di ghiaccio più solidificati. Rinviamo i gentili Lettori all’approfondimento dell’articolo sul risparmio energetico.

