L’acqua fra qualche anno sarà il bene più ricercato in tutta la terra. Immaginiamo come saliranno i prezzi delle bollette! Non è forse meglio attivarci subito per un’economia meno scialacquatrice? Ecco come risparmiare molti euro sulla bolletta dell’acqua.

Perché è importante l’acqua

Aria, terra, acqua e fuoco sono i quattro elementi che, secondo le antiche credenze, regolano la vita. Ognuno di questi elementi rappresenta qualcosa. L’acqua rappresenta la fonte della vita. Anche senza credere nelle antiche credenze, è un dato di fatto che senza acqua si muore e anche abbastanza presto.

È importante che fin da ora, ci attiviamo per avere dei giusti comportamenti per un consumo attento dell’acqua. Ecco alcuni consigli su come risparmiare dei soldi, evitando gli sprechi.

Cosa fare per non sprecare in cucina e al bagno

Cominciamo con l’uso dell’acqua in cucina o in bagno. Quando si lavano i piatti a mano, in genere si tiene il rubinetto sempre aperto. Invece fra un piatto o un bicchiere e l’altro, si può interrompere il flusso. Questo sistema ci permette di recuperare diversi litri d’acqua.

Lo stesso vale per quando siamo in bagno. La doccia è una fonte di grande consumo. Per risparmiare, possiamo interrompere il flusso d’acqua mentre ci insaponiamo. L’acqua sempre aperta, sotto la doccia, corrisponde a quella che ci vuole per riempire una vasca da bagno.

Stesso discorso quando si fa la barba o ci si lava i denti, meglio interrompere il flusso dell’acqua.

Come risparmiare molti euro sulla bolletta dell’acqua? Altre opportunità di risparmio

Avere una lavatrice o una lavastoviglie di classe A+++ significa un notevole risparmio sia di acqua sia di energia elettrica. Si calcola un risparmio di più di 100 euro all’anno solo di elettricità, per un passaggio di classe.

Anche innaffiare le piante del giardino o del terrazzo può farci risparmiare, se per esempio si utilizzasse il sistema di innaffiatura a goccia. Anche attraverso delle semplici bottiglie di plastica.

Ecco qualche semplice suggerimento, per risparmiare molti euro sulla bolletta dell’acqua.