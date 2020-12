Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli Esperti di ProiezionidiBorsa indicheranno ai Lettori come risparmiare il 10% sul bollo auto con il bonus cashback. Arriva la buona notizia di un rimborso per gli automobilisti che devono ancora effettuare il pagamento dell’imposta sul possesso del veicolo. Chi invece ha più o meno intenzionalmente trascurato di versare la tassa automobilistica anche negli anni precedenti può sperare di beneficiare della rottamazione ter. Per informazioni sull’annullamento delle cartelle esattoriali rimandiamo all’articolo “Sotto i 1.000 euro non si pagano più le multe stradali e il bollo automobili”.

Il contribuente che invece intende avvalersi del bonus cashback rientra nella categoria dei consumatori che puntualmente pagano tasse e imposte. Difatti riceverà il rimborso del 10% sugli acquisti e sulle spese che effettua il cittadino che userà i pagamenti elettronici invece dei contanti. In tal modo si assicura dei vantaggi economici non trascurabili e sostiene la lotta delle forze governative contro azioni illecite. Attraverso i pagamenti con strumenti tracciabili si riduce sensibilmente la circolazione dei contanti che potrebbe fomentare l’evasione fiscale e il riciclaggio di liquidità sporca. Analizziamo dunque la procedura da seguire per i pagamenti in modo da capire come risparmiare il 10% sul bollo auto con il bonus cashback.

Per conoscere a fondo le voci di spesa che danno diritto alla restituzione del 10% degli importi occorre consultare il testo del Decreto 156/2020. In esso compare una vera e propria guida dei rimborsi che il Governo assicura al consumatore che utilizza modalità di pagamento elettronico. Agli acquisti presenti nelle recenti disposizioni governative si aggiungono quelli che consente PayTipper, una società del Gruppo Enel X.

Nei diversi punti vendita di PuntoPuoi il consumatore ha modo di effettuare il pagamento della tassa automobilistica e garantirsi il rimborso del 10%. Prima di procedere al pagamento bisogna scaricare l’App IO in modo da poter fruire del bonus cashback. L’importo massimo di rimborso cui l’utente ha diritto è comunque pari a 15 euro. Ne consegue che anche se l’ammontare della tassa sul bollo dovesse essere superiore ai 150 euro l’automobilista otterrà il rimborso di soli 15 euro.