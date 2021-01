Come risparmiare fino a 329 euro su nuovi Mac e fino a 91 euro su nuovi iPad, ecco le offerte da non perdere!

La pandemia causata dal coronavirus ha completamente stravolto la quotidianità del mondo. Tra le molteplici conseguenze che il Covid 19 ha disseminato lungo il suo percorso, c’è certamente anche ha modifica dell’approccio verso la cultura e la comunicazione. Nuovi concetti si sono fatti avanti, come il “distanziamento sociale” e la didattica a distanza, la cosiddetta “DAD”. Nonostante il passare dei mesi, un argomento spinoso e ancora sotto osservazione viene rappresentato dal ritorno degli studenti nelle aule.

A tal proposito, le aziende multinazionali hanno diffuso, soprattutto nell’ultimo anno, una serie di promozioni e sconti vantaggiosi per molti clienti. In questo articolo, la Redazione di ProiezionidiBorsa ha scelto di dedicarsi alle offerte rivolte da Apple agli studenti.

Promozioni e prezzi scontati

Tra le società riconosciute come “Big Tech”, ovvero leader mondiali del settore digitale, è presente anche la Apple. L’azienda, infatti, da anni è considerata al pari di altri colossi famosi come Google, Microsoft e Facebook e vanta di un successo planetario soprattutto tra le fasce più giovani. Per questo motivo, Apple ha lanciato in autunno una nuova promozione per fondere insieme cultura, educazione e tecnologia.

Nel dettaglio, sul sito ufficiale di Apple, precisamente cliccando nella sezione Apple Store settore Education è possibile trovare offerte molto appetibili dedicate agli studenti iscritti o accettati all’università ma anche ai genitori che acquistano per studenti universitari e a docenti e personale di istituti scolastici di ogni ordine e grado.

I prezzi Education di Apple assicurano un risparmio fino a 329 euro su nuovi Mac e fino a 91 euro su nuovi iPad. Inoltre, è possibile consegnare ad Apple il vecchio Mac o iPad e scalare il prezzo sul valore del nuovo dispositivo che si intende acquistare.

Requisiti

Cliccando su “Acquista sull’Apple Store – settore Education” si aprirà una schermata per la conferma dei dati e dei requisiti richiesti per usufruire dei prezzi speciali. Una volta accettata l’idoneità si è pronti per l’acquisto.

