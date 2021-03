In questo momento della nostra vita, risparmiare è sicuramente una scelta intelligente. L’emergenza sanitaria non ha messo in crisi solo la nostra stabilità sociale e psicologica. Infatti, l’aspetto economico della nostra quotidianità è stato messo davvero a dura prova. Si tratta di una crisi che sicuramente porterà a dei cambiamenti importanti sul lavoro. E molti stanno cercando di mettere da parte qualche soldo, in vista di possibili mutamenti sfavorevoli. Per questo motivo, oggi vorremmo dare un semplicissimo consiglio. Si tratta di un suggerimento che aiuterà soprattutto coloro che non riescono a mettere con facilità i propri soldi da parte. Perciò, vediamo come risparmiare facilmente più di 1.000 euro ogni anno seguendo un semplice segreto.

Come poter mettere da parte con questa mossa in 12 mesi

1.000 euro in un anno sicuramente non sono una cifra esorbitante. Ma è sicuramente un inizio. E un risparmio del genere, a fine anno, può far sicuramente comodo. Un anno è formato da 52 settimane. Prendiamo un salvadanaio e, ogni settimana, andiamo a salire con la cifra. Questo vuol dire che la prima settimana metteremo da parte 1 euro, la seconda 2 e la terza 3. Aggiungiamo sempre il numero di euro corrispondente alla settimana, fino ad arrivare alla decima. L’undicesima settimana, invece, mettiamo 15 euro nel nostro salvadanaio. In questo caso arriveremo, in meno di 3 mesi, ad avere già 70 euro da parte. Ora le somme inizieranno a salire. La dodicesima settimana aggiungiamo 20 euro e nelle successive, fino alla diciannovesima, 25. La ventesima e la ventunesima potremo mettere da parte 30 euro. Lo schema sarà molto semplice.

Settimane:

1-10: cifra corrispondente al numero della settimana;

11: 15 euro;

12: 20 euro;

13-19: 25 euro;

20-21: 30 euro.

Cosa fare nella seconda metà dell’anno

Continuiamo con le settimane e, dalla ventiduesima, mettiamo da parte ogni 7 giorni 35 euro, fino ad arrivare alla trentunesima settimana. Dalla trentaduesima, scendiamo nuovamente a 30 euro, stessa somma che varrà anche per quella successiva. Dalla trentaquattresima alla quarantesima, aggiungiamo 25 euro e 20 per la quarantunesima. Poi dovremo mettere da parte 15 euro per quella successiva, 10 per quella dopo ancora e così a scalare, fino a scendere sempre di 1 euro. Arriveremo alla cinquantaduesima settimana che dovremo mettere da parte solo 1 euro. Anche qui lo schema è semplice.

Settimane:

22-31: 35 euro;

32-33: 30 euro;

34-40: 25 euro;

41: 20 euro;

42: 15 euro;

43: 10 euro;

44: 9 euro;

43: 8 euro e così via, fino ad arrivare a 1 euro durante la cinquantaduesima settimana.

Dunque, ecco come risparmiare facilmente più di 1.000 euro ogni anno seguendo un semplice segreto.