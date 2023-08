Come risparmiare dal dentista: i consigli per spendere meno

Andare dal dentista è sempre un dramma e non solo per il dolore che si può provare, ma anche per i soldi che si devono spendere. Vediamo come risparmiare qualcosina con qualche consiglio utile.

Il controllo dal veterinario è fondamentale almeno una volta all’anno per vedere se è tutto a posto o se ci sono degli interventi da fare su carie o altri problemi. I denti sono molto sensibili e fragili in alcune persone e i problemi potrebbero essere anche gravi e pesanti.

Per questo, queste persone necessitano di recarsi dal dentista spesso o comunque fare un percorso lungo e costoso. In Italia le spese dentistiche sono molto alte e in questo articolo vi vogliamo suggerire come risparmiare dal dentista valutando diversi aspetti.

È opportuno essere informati sull’argomento in modo da poter avere diverse opzioni di scelta. Questo si può fare sia nel caso di interventi meno invasivi che nel caso della grande spesa di un apparecchio.

Salute orale: come mantenerla

La bocca può essere l’habitat ideale per molti germi e batteri e per questo deve essere tenuta “molto bene”. L’igiene orale è fondamentale e non consiste solamente nel lavare i denti con spazzolino e dentifricio, ma ci sono anche altre procedure da seguire.

Ad esempio, gli esperti consigliano di usare sempre il filo interdentale perché ci sono piccole fessure nelle quali il cibo si incastra facilmente. Inoltre, bisogna usare il collutorio per disinfettare le gengive e combattere la formazione di placca e tartaro.

Infine, meglio pulire anche il palato e la lingua, zone sempre tralasciate e sottovalutate, ma perfette per il soggiorno indesiderato dei batteri. Solo così la pulizia può definirsi completa.

Come risparmiare dal dentista: i nostri consigli

Se una persona risponde a diversi requisiti può avvalersi della prestazione di un dentista convenzionato della ASL del comune di residenza. La persona deve avere, in questo caso, un ISEE inferiore a 8.000 euro all’anno, avere la social card, un’esenzione ticket oppure essere una donna incinta.

Un altro modo può essere quello di stipulare un’assicurazione dentistica. Si fa a base annuale, non copre tutti i costi, ma suddivide la spesa in rate mensili ed è molto più gestibile. Inoltre, si può pensare di fare un finanziamento e di pagare a piccole rate ogni mese.

Non è un mistero che all’estero, come nella vicina Croazia, le spese odontoiatriche siano molto inferiori a quelle italiane. Quindi, molte persone decidono di affrontare il viaggio perché, anche includendo questa cifra nella spesa totale, risparmiano.

Ci sono, infine, delle condizioni che permettono di accedere alle cure dentali in modo gratuito e queste sono: precarie condizioni economiche e sociali, precarie condizioni di salute con patologie gravi, trattamento di urgenze o di bambini dai 0 ai 14 anni in alcune condizioni.