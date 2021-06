Arredare casa è uno dei momenti più stressanti e allo stesso tempo più belli di ciascuna coppia o di una singola persona. Magari dobbiamo sposarci o affrontare un trasloco o semplicemente vogliamo cambiare lo stile della casa. Qualsiasi sia lo stile dell’arredamento possiamo risparmiare sugli acquisti girando negozi, guardando volantini e facendo delle comparazioni. Vedere i pro e i contro è molto importante per prendere, alla fine, la decisione giusta. Anche su Internet possiamo trovare dei pezzi di arredamento interessanti e a prezzi competitivi ma anche il fai da te non è da meno.

Come risparmiare 200 euro sull’acquisto dei pezzi di arredamento con questo trucchetto

Magari dobbiamo affittare una casa e dobbiamo arredarla per accogliere gli inquilini e non vogliamo spendere tanto, cosa facciamo?

Supponendo che un tavolino da soggiorno si aggiri intorno a quel prezzo, risparmieremo questi soldi grazie al riciclo creativo. Tutto ciò che ci serve è prendere una vecchia ruota dell’auto che abbiamo in garage e trasformarla in un nuovo oggetto.

Prima di tutto bisogna trattare lo pneumatico per eliminare polvere, macchie e il cattivo odore per poi passare alla lucidatura. Iniziamo con il nostro riciclo creativo per trasformare lo pneumatico in un tavolino da soggiorno, adatto a qualsiasi stile della casa.

Da pneumatico a tavolino da soggiorno

Poggiamo sopra lo pneumatico un disco di compensato della sua stessa misura e facciamo quattro fori equidistanti tra loro con il trapano. Facciamo attenzione alla profondità dei fori, i quali devono forare anche la gomma. Inseriamo le viti che serviranno a tenere ferma la lastra di compensato. Prendiamo una corda di tela che ricorda lo stile shabby chic o lo stile moderno, quindi un colore tendente al beige.

Con la colla a caldo attacchiamo l’estremità della corda e la facciamo girare fino a coprire tutta la superficie inserendo la colla per fare aderire bene. Copriamo anche il resto dello pneumatico iniziando dall’alto verso il basso e una volta finito tagliamo la corda restante. Alla fine applichiamo il sigillante spalmando con un pennello per tutto lo pneumatico e lasciamo asciugare. Inseriamo la lastra di vetro sopra e il nostro tavolino è pronto. Ecco come risparmiare 200 euro sull’acquisto dei pezzi di arredamento con questo trucchetto.