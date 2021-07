Ormai quasi tutti abbiamo questo fantastico elettrodomestico che lava le stoviglie al nostro posto, sopratutto quando siamo stanchi o quando magari piatti e pentole sono troppo sporchi. Ma se non facciamo attenzione, possiamo incorrere in spiacevoli inconvenienti ed uno di questi è la ruggine.

Ci è sicuramente capitato di aprire la lavastoviglie e trovare all’interno della ruggine, magari anche nella nostra nuova lavastoviglie. Infatti non è detto che questo fastidiosissimo problema si presenti solo in quelle usurate dal tempo. Può capitare anche in quelle nuove prese da pochi mesi.

Quali sono le possibili cause?

Il principale nemico è l’umidità. L’umidità è infatti la principale causa della formazione della ruggine. Basti pensare che i lavaggi solitamente avvengono con acqua molto calda. Quindi al termine del nostro ciclo di lavaggio avremo una quantità importante di umidità che potrebbe provocare la ruggine.

Ma anche se lasciamo i piatti sporchi per diverso tempo all’interno della lavastoviglie, i residui di cibo sulle stoviglie in metallo possono generare corrosione col passare del tempo. Quindi meglio non aspettare più di un giorno per avviare il programma di lavaggio. Anche il sale può essere un fattore e bisogna evitare di far cadere del sale da lavastoviglie quando riempiamo il contenitore. Va rimosso subito perché sappiamo che il sale è corrosivo come anche l’acqua contenuta nel miscelatore del sale. Evitiamo quindi di farla riversare all’interno della lavastoviglie.

Come risolvere questo problema abbastanza comune che affligge la nostra lavastoviglie

Per evitare che l’umidità rimanga intrappolata all’interno della nostra lavastoviglie basterà lasciare lo sportello un po’ aperto a fine lavaggio. In questo modo l’umidità può fuoriuscire, evitando che si formi la ruggine. Tutti gli utensili in metallo gioveranno di questo semplice accorgimento.

Come dicevamo, i residui di cibo sulle stoviglie possono causare corrosione. Passiamo un panno sulle stoviglie prima di inserirli nel cestello e eliminiamoli. Per il sale invece, basterà solo fare attenzione. Quando lo ricarichiamo cerchiamo di essere precisi e se capita che qualche granello fuoriesca, togliamolo subito.

Ecco come risolvere questo problema abbastanza comune che affligge la nostra lavastoviglie. Con questi piccoli accorgimenti possiamo allungare la vita della nostra lavastoviglie.

