Succede in moltissimi cellulari, in particolare quelli della Apple, che lo schermo inizi a vivere di vita propria. Si iniziano ad aprire delle pagine che non si è premuto e, in generale, si perde il controllo del proprio telefono.

Questo effetto viene chiamato tecnicamente “tocco fantasma” ed è causato da problemi che possiamo risolvere quasi sempre facilmente. Ecco, allora, oggi, spiegato come risolvere questo comune problema che affligge i nostri cellulari.

Problemi di touch

Il “tocco fantasma” non è altro che un malfunzionamento del nostro cellulare che causa un funzionamento quasi autonomo dello stesso.

In poche parole, il cellulare inizia a cliccare da solo sul nostro schermo come una mano invisibile stesse usando il cellulare. Prima di urlare all’infezione da virus o allo scandalo è importante seguire determinati passi che ci aiutino a capire quale sia la causa del problema.

Il primo è quello di controllare lo schermo. Nel caso si sia posizionato sopra di questo un vetrino, rimuoverlo con estrema cautela e controllare se il problema persiste.

Infatti, queste tipo di problematiche possono nascere da della polvere o dell’acqua che è filtrata sotto la protezione.

Sporcizia o impostazioni

Il secondo passaggio è quello di eliminare la sporcizia sullo schermo. Armarsi di un panno morbido e rimuovere la sporcizia dallo schermo.

Allo stesso modo, cercare di ripulire le fessure del cellulare. Se neanche questo dovesse funzionare, il problema potrebbe essere collegato all’aggiornamento del software.

Una volta spostati tutti quanti i dati del cellulare sul computer, tornare alla versione precedente di IOS o Android e riavviare il cellulare. Nei casi più gravi potrebbe essere necessario fare un backup del sistema, ossia eliminare tutti i contenuti dello smartphone e farlo ripartire da capo.

Se neanche quest’ultimo espediente funziona, è meglio andare in un centro di assistenza certificato e vedere cosa hanno loro da dire. Detto questo, abbiamo capito come risolvere questo comune problema che affligge i nostri cellulari.