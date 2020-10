La pelle grassa appare oleosa, lucida, talvolta appiccicosa. Spesso presenta pori dilatati e predisposizione ai comedoni, il colorito può essere spento. Potrebbe creare anche problemi alla tenuta del trucco.

Se riconosci la tua pelle in questo identikit, potrebbe interessarti la nostra guida su come risolvere il problema della pelle grassa.

Anche se a determinare il tipo di pelle e l’attività delle ghiandole sebacee concorrono fattori ormonali e genetici, alcune abitudini possono ridurre notevolmente il fastidio.

Il lavaggio del viso

Lava il viso almeno due volte al giorno, mattina e sera. La detersione del viso non è d’obbligo solo per chi si trucca. Serve a rimuovere sporco, sebo e batteri in eccesso. In questo modo si imita l’ostruzione dei pori e quindi si prevengono brufoli e punti neri o bianchi.

Tieni però presente che anche la pelle grassa può essere delicata e i detergenti non devono essere aggressivi. Meglio un prodotto delicato, usato però con costanza e ben risciacquato.

Per asciugare, usa sempre un panno pulito e asciutto, dedicato al viso, meglio se morbido e non abrasivo. Asciugati tamponando la pelle, senza strofinare: lo sfregamento potrebbe stimolare la produzione sebacea!

L’idratazione non deve mancare

Spesso chi la pelle grassa trascura l’idratazione, pensando di non averne bisogno. In realtà olio e acqua sono ben diversi. E ti diremo di più: per compensare una carenza di idratazione il corpo potrebbe aumentare la produzione di sebo, nel tentativo di proteggere l’epidermide.

Il corpo ha bisogno dai due ai tre litri d’acqua al giorno. Indicativamente dovremmo bere due litri d’acqua e integrare un altro litro con l’acqua contenuta naturalmente in frutta e verdura.

Anche l’applicazione di una crema idratante non è dunque un passo falso. Tutt’altro!

La lozione o crema serve a idratare la superficie della pelle e la lascia morbida ed elastica.

I prodotti naturali che puoi provare

Il gel d’aloe vera previene la proliferazione batterica, ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Inoltre può accelerare la guarigione delle eruzioni cutanee. Se non l’hai mai usata, o hai la pelle sensibile, provala prima su una piccola area e controlla che non ci siano reazioni allergiche.

L’olio d’oliva, invece, ha proprietà antibatteriche e antiossidanti. Puoi usarlo in fase di detersione per asportare il sebo in eccesso e le impurità dal viso. Poi rimuovi tutto con un detergente per il viso.

Le maschere indicate per la pelle grassa sono quelle d’argilla e quelle a base di miele.

Sono utili anche i trattamenti lievemente esfolianti, da ripetere una volta alla settimana.

Come risolvere il problema della pelle grassa: attenzione alla pulizia delle mani e degli accessori

Questa regola vale per chiunque, ma è specialmente importante per chi ha la pelle grassa.

Se utilizzi pennelli e spugnette per il make-up non pulite, i batteri proliferano e lo sporco si accumula nei pori. L’ideale è lavare con cura questi strumenti una volta alla settimana. Naturalmente l’attenzione va posta anche alle mani, da lavare prima di toccarsi il viso.

Come risolvere il problema della pelle grassa: la corretta alimentazione

Non poteva mancare un promemoria sull’importanza dell’alimentazione. Essa gioca un ruolo fondamentale per la salute che si riflette anche sull’aspetto dell’organo più esteso del nostro corpo: la pelle. Prediligi cibi vegetali, specie se freschi e ricchi di vitamina A e carotenoidi, legumi e cereali integrali.