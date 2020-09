Capita a tutti di mettere i calzini in lavatrice e poi sullo stendino ne manca sempre uno. Oppure non riusciamo a trovare il compagno originale del calzino.

Ci sono delle soluzioni su come risolvere il problema dei calzini spaiati?

Cosa fare per evitare di essere in ansia, ogni qualvolta si mettono a lavare dei calzini in lavatrice? Oppure come evitare di uscire con calze di diverso colore, perché la gemella è sparita nel nulla?

Ecco come risolvere il problema dei calzini spaiati

Il primo suggerimento è molto semplice ed è di comprare dei calzini tutti dello stesso colore. Può sembrare scontato ma è l’unica soluzione giusta per non incorrere nel problema dello spaiamento.

Un altra soluzione è il metodo dell’appallottolamento. Quando si levano i calzini bisogna ricordare di metterli insieme, unirli e appallottolarli, poi smontarli nel momento in cui vengono introdotti in lavatrice.

Nella maggior parte dei casi, il calzino non sparisce in lavatrice, ma viene lasciato da qualche parte, per distrazione.

Occorre prestare attenzione a non lasciare i calzini in giro per casa.

Un altra soluzione è quella di avere una cesta apposita per i calzini, magari accanto a quella dei panni da lavare.

Un altro consiglio è quello di tenerli attaccati mentre si lavano in lavatrice, fissandoli con delle piccole mollette, in modo che durante il lavaggio, non rovinano la lavatrice.

Altro mezzo? Quello di usare una sacca in tessuto, per tenere tutti i calzini in un unico posto, durante il lavaggio.

Se si ha pazienza, si possono contare i calzini prima di metterli in lavatrice e subito dopo, al termine del lavaggio, per essere sicuri di non averlo rimasto nel cestello della lavatrice o tra i panni.

Un altra soluzione suggerita, per risolvere il problema dei calzini spaiati, è quella di mettere, ogni volta che ne troviamo uno, il calzino spaiato in un contenitore. Dopo un certo numero di lavatrici, si potranno prendere tutti i calzini spaiati, accumulati nel tempo nel contenitore, e accoppiarli con quelli che sono stati ritrovati.