La tredicesima è quello splendido regalo di Natale che sorprende il dipendente. Tutti sanno che arriverà, ma quando a dicembre la busta paga si fa doppia è sempre una piacevole scoperta. O almeno lo era. Ultimamente gli stipendi sono in alcuni casi così bassi che il lavoratore preferirebbe un po’ più di ossigeno tutti i mesi. Come si può riscuotere la tredicesima tutti i mesi? In effetti contare su una busta paga costante, invece che su un gruzzoletto solo a dicembre, potrebbe rendere più semplice gestire le spese correnti e coprire le rate dei prestiti da cui ogni famiglia è gravata.

In pratica ecco cosa può chiedere il lavoratore. La tredicesima è prevista dal CCNL, Contratto Collettivo Nazionale di Categoria. Quindi la tredicesima spetta a quei dipendenti che rientrano in un certo tipo di contratto di categoria. Se quello specifico contratto di categoria non prevede la tredicesima non ci sarà modo di ottenerla. Questo perché è uno strumento previsto dal contratto e non dalla legge per tutti i lavoratori.

Come riscuotere la tredicesima tutti i mesi

Se il dipendente rientra in una categoria il cui contratto preveda la tredicesima il problema è solo come riscuoterla.

I contratti hanno previsto l’erogazione della tredicesima in una sola soluzione sotto Natale per sostenere il reddito delle famiglie in un periodo di maggiori spese. Oppure per incentivare i consumi, aspetto molto caro all’economia nazionale. Per capire se può chiedere al datore di lavoro di erogargli la tredicesima mese per mese il lavoratore deve prima verificare il suo contratto collettivo.

Se il contratto di categoria vieta l’erogazione mensile della tredicesima non si sarà niente da fare. Se invece non c’è nessun divieto espresso si può presentare questa richiesta. L’importante è solo rispettare il principio base del lavoro dipendente. La contrattazione privata non può portare alla modifica in peggio delle condizioni che il contratto collettivo garantisce al lavoratore. Quindi la somma erogata mese per mese deve, alla fine, dare la stessa somma che il dipendente avrebbe percepito a Dicembre.