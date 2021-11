A tutti noi sarà capitato almeno una volta di sentire le mani come due pezzi di ghiaccio.

Ci sono casi in cui questa sensazione è dovuta a problemi consistenti, come una cattiva circolazione o un eccessivo carico di stress. Pertanto, se sospettiamo problematiche di questo tipo, è chiaramente d’obbligo contattare un professionista che possa fornirci la soluzione adeguata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tralasciando, però, queste casistiche più specifiche, il periodo dell’anno in cui generalmente molti di noi si trovano in questa fastidiosa situazione coincide proprio con l’arrivo dei primi freddi.

Le basse temperature sono particolarmente aggressive e spesso non basta stringere tra le mani la tazza di una bevanda fumante o sostare davanti alla fiamma del caminetto acceso.

Tuttavia, non c’è da preoccuparsi, perché ancora una volta è la natura ad accorrere in nostro soccorso. Se vogliamo scoprire come riscaldare le mani sempre fredde con rimedi naturali ed economici e un’originale idea anti-spreco, basta continuare a leggere.

Un bel massaggio

Un primo modo semplice e terapeutico per ripristinare il calore alle estremità consiste in un bel massaggio, capace di stimolare il flusso sanguigno e il conseguente apporto di ossigeno.

Il tè verde

Un’altra valida alternativa per incentivare la circolazione è il tè verde.

Possiamo scegliere se consumarlo come bevanda o se lasciare 2-3 bustine in infusione in acqua calda/tiepida all’interno di un recipiente in cui poi andremo a immergere le mani.

Alimenti ricchi di ferro e magnesio

È bene poi ricordare che, come sempre, anche una corretta alimentazione può aiutarci a contrastare determinati disturbi.

Per quanto riguarda il problema in questione, sarebbe sufficiente consumare alimenti ricchi di ferro (come datteri, spinaci, barbabietole) o di magnesio (quali broccoli o semi di zucca).

Come riscaldare le mani sempre fredde con rimedi naturali ed economici e un’originale idea anti-spreco

Le idee per ripristinare la corretta temperatura delle nostre mani non sono ancora finite. L’ultima proposta che presentiamo è ancora più intrigante, in quanto è collegata alle dinamiche di riciclo creativo.

Riciclare i calzini spaiati per creare guanti caldissimi

Basta armarsi dei calzini spaiati che periodicamente ritroviamo sparsi per l’armadio e di materiale da cucito: il procedimento è davvero semplice.

Innanzitutto, tagliamo i calzini scelti in tubi da 8 cm, misurando con il metro da sarta. Cuciamo i tubi ottenuti in modo da formarne due più grandi, da 6 pezzi ciascuno.

A seguire, creiamo il buco per il pollice all’altezza della prima cucitura, completandolo con un piccolo orlo.

Rovesciamo i tubi e realizziamo un orlo anche alle estremità dei nostri nuovi guanti, ora pronti per essere indossati.

Approfondimento

Cosa fare se si hanno sempre le mani fredde.