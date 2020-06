Come riprendersi dalla pandemia, perdere qualche kg e guadagnare in salute. Prova costume alle porte. Anzi, qualche fine settimana in spiaggia ce lo siamo già concessi, ma allo specchio non ci siamo piaciuti. Colpa dei tre mesi di reclusione e, a dire il vero, dei primi giorni di libertà e di riapertura di pizzerie e ristoranti. Risultato: qualche mangiata in più e qualche rinuncia in meno. Anche per soddisfare, logicamente, la nostra mente, schiacciata dai pensieri. Ecco quindi come riprendersi dalla pandemia, perdere qualche kg e guadagnare in salute, cogliendo la richiesta di alcuni lettori.

Una settimana di sacrifici

Il nostro programma non ha l’arroganza di fornire diete o leggi, ma soltanto suggerimenti pratici per una settimana all’insegna dell’attività e della tavola salutare. Innanzitutto, cerchiamo di praticare i 3 sport, ora possibili, per smaltire grassi e tossine:

– Nuoto

– Bici

– Corsa

Rappresentano la base per stare meglio fisicamente e mentalmente e buttare giù quei chili di troppo che si sono accumulati su glutei, addome, fianchi e cosce. Molto bene anche la camminata, ma veloce e di almeno un’ora e mezza. Cerchiamo di alternarli nell’arco della settimana, senza forzare, ma mantenendo costanza e applicazione!

Cosa eliminare e cosa ridurre

Tra i consigli di come riprendersi dalla pandemia, perdere qualche kg e guadagnare in salute, lanciamo la sfida di rinunciare per una settimana a:

– Pane e derivati

– Alcol

– Fritti

– Insaccati e salumi

– Bibite gassate

– Snack e merendine confezionati

Immaginate che stiamo costruendo una casa: le fondamenta solide da cui partire sono queste 6 rinunce, anche e solo per una settimana. Unite allo sport e all’attività fisica, rappresenteranno un investimento sul nostro benessere!

Cosa introdurre nella nostra dieta

Come riprendersi dalla pandemia, perdere qualche kg e guadagnare in salute, passa anche e soprattutto dalla tavola. Oltre a togliere, ecco cosa bisogna che non manchi: