L’estate sta finendo è un ritornello che ci accompagna ormai dal 1985, quando i Righiera misero in musica questa frase molto comune. Con l’inizio di settembre tutto ricomincia, il lavoro, la scuola, la vita quotidiana e anche le attività sportive. Tempo di nuove scelte, di progetti da proseguire o da iniziare, di propositi e di obiettivi. Chi è arrivato bene alla prova costume, lavorando sul proprio corpo da maggio, spesso decide di vanificare tutti gli sforzi una volta indossati bikini o boxer. Si ritrova, quindi, a settembre con lo stesso problema della primavera e ricorre a diete e sport per rimettersi in forma.

Ma come riprendere a fare sport dopo l’estate? Piscine e palestre hanno chiuso per molto tempo causa pandemia. Improbabili corsi online hanno emendato per qualche tempo, parchi e aree verdi sono stati presi d’assalto con l’inizio della primavera. Ma ora, ora che si tornerà alla vita normale, si spera senza più blocchi o interruzioni, come si riprenderà a fare sport?

Come riprendere a fare sport dopo l’estate tra vecchie abitudini e nuove discipline

Si tornerà alle vecchie abitudini o si prediligeranno nuove opportunità, come il fai da te casalingo o i nuovi sport che fanno tendenza? Hanno spopolato, durante il lockdown, i tutorial su YouTube di come mantenersi in forma con esercizi specifici per rafforzare braccia, glutei, addominali e gambe. Il tutto con il semplice utilizzo di un tappetino e di qualche strumento facilmente ritrovabile in casa: scope, bastoni, casse d’acqua, ceste di frutta. Il fai da te dell’esercizio fisico, declinato in molti modi diversi, metterà in crisi ulteriormente palestre e istruttori? Abituati a stare davanti a un monitor, avremo ancora la voglia di uscire di casa, per andare in palestra e spendere soldi in abbonamenti? Questo pericolo non verrà corso dalle piscine, perché, almeno in quel caso, salvo pochi eletti, l’online non ha potuto emendare al periodo di stop.

Le nuove attività sportive di tendenza nelle grandi città italiane

Come riprendere a fare sport dopo l’estate tra vecchie abitudini e nuove discipline sportive arrivate in Italia negli ultimi tempi? Il padel soprattutto ha avuto un’esplosione paragonabile solo a quella del calcio a 5 agli inizi del 2000. Stanno fiorendo tantissimi centri dove poter praticare questa disciplina che assomiglia al tennis e allo squash. Molte persone hanno deciso di riunirsi e investire sulla costruzione di campi, riciclando vecchi capannoni o aree dismesse.

In particolare a Milano e Roma è diventata una tendenza, con molti vip che stanno provando a giocare, sfidandosi tra loro. Poi c’è il footgolf, disciplina che non ha ancora lo stesso appeal e che necessita di spazi più ampi per essere praticata. Insomma, settembre può anche rappresentare una nuova sfida, un nuovo stimolo per iniziare a conoscere discipline sportive diverse e tenersi in forma divertendosi. Entrando, poi, in contesti sociali nuovi, per riprendere a familiarizzare con gli altri senza la a familiarizzare con gli altri senza la mediazione di uno schermo.