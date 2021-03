Come riparare un parabrezza prima che sia troppo tardi con un rimedio economico

Immaginate di scendere in garage per uscire con l’auto in una mattina d’inverno e trovare una bella sorpresa. Il parabrezza dell’auto ha una spiacevole lesione. Il pensiero corre subito al conto del carrozziere e all’indisponibilità dell’auto. L’auto in quelle condizioni non può circolare.

Come riparare un parabrezza con un rimedio economico?

Il Codice della Strada punisce con una multa da 80 a 120 euro e due punti di penalizzazione sulla patente. La sicurezza è un argomento importante quando si circola con l’auto e bisogna essere intransigenti.

La soluzione

Probabilmente la lesione del parabrezza sarà stata provocata da una piccola pietra sicuramente scagliata dal veicolo che ci precedeva. Quante volte è capitato ma stavolta la pietra è stata fatale. Il resto del lavoro lo ha fatto il clima.

L’alternanza del freddo e del caldo e delle varie fasi della giornata ha permesso alla lesione di allargarsi. Anche l’umidità spesso incide su questi danni. La lesione tende ad aumentare fino a dividere una porzione del cristallino esterno del parabrezza.

Come riparare il parabrezza prima che sia troppo tardi? Un metodo semplice e poco costoso per bloccare la lesione è versare sulla sua estremità una goccia di cianoacrilato. Tale prodotto è reperibile in qualunque ferramenta ad un costo intorno ai 7 euro.

Prima di versare il prodotto indicato è opportuno pulire delicatamente e accuratamente la zona per eliminarne le cuspidi. Durante il processo di curvatura il parabrezza viene sottoposto a stress termici che lasciano nel vetro varie tensioni di trazione e/o compressione.

Le lesioni createsi in prossimità del perimetro del vetro sono le meno risolvibili. Al contrario, quelle delle zone centrali, sono più “aggredibili”.

Prevenire è meglio che curare

In alternativa, per non avere spiacevoli sorprese, è possibile aggiungere la garanzia cristalli alla propria assicurazione in maniera da evitare qualunque fastidio. Il costo si aggira tra i 30 e i 50 euro annuali.

Abbiamo visto, dunque, come riparare un parabrezza con un rimedio economico.