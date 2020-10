Ai tempi del coronavirus sempre più persone cercano di evitare i mezzi pubblici affollati e hanno intrapreso la strada verso la mobilità alternativa. È riemersa anche la buona vecchia bicicletta, sia nella versione classica, che quella a pedalata assistita. Indubbiamente anche il bonus bici ha trainato in maniera importante le vendite di questo mezzo di trasporto senza tempo. Si prevede che il numero totale degli acquisti salirà a 400.000 unità nel 2021.

Se si è nuovi ad intraprendere la pedalata, probabilmente uno dei problemi da temere è quello di rimanere con la ruota a terra nel momento meno opportuno. Anche se siamo abituati fin da bambini ad andare in bicicletta, riparare una ruota bucata potrebbe essere un momento di frustrazione. Allora, come riparare la ruota bucata della bici in tempi record?

In primis, il consiglio è quello di non uscire mai senza un kit per la riparazione. Se ne può acquistare uno da tenere sotto la sella. Normalmente deve includere una camera d’aria nuova, una pompetta, patch adesivi, carta vetrata, colla e cacciagomme.

Come riparare la ruota bucata della bici in tempi record

Quando succede la bucatura, è consigliato mettersi in un posto sicuro, lontano dalle macchine e altre biciclette e seguire questi passaggi:

a) capovolgiamo la bici, poggiando la sella e il manubrio sul pavimento e giriamo la ruota per trovare eventualmente l’oggetto che avrebbe potuto provocare la bucatura;

b) smontiamo la ruota;

c) apriamo la valvola e facciamo uscire tutta l’aria dalla camera d’aria;

d) con l’ausilio del cacciagomme leviamo il copertone

Dopo questa fase possiamo seguire due strade: la prima, è sostituire la camera d’aria con una nuova, la seconda, è ripararla.

Nel secondo caso, estraiamo la camera d’aria e la gonfiamo con la pompetta, per trovare il punto di bucatura. È facile riconoscerlo, basta passare con la mano e sentire da dove soffia l’aria. In alternativa, immergere la camera d’aria in acqua finché non si trova il buco da cui fuoriescono le bolliccine d’aria. Una volta trovato, mettiamo un segno e sgonfiamo di nuovo la camera.

Lisciamo con la carta vetrata sulla zona bucata, applichiamo un po’ di colla e attendiamo che si asciughi.

Applichiamo il patch adesivo e lo premiamo per farlo attaccare bene.

Ecco come riparare la ruota bucata della bici in tempi record, ultimi passaggi sono:

e) Apriamo il copertone, infiliamo la camera d’aria, rimontiamo la ruota.

f) Rimettiamo la bici in posizione classica e gonfiamo la ruota.