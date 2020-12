Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo ormai a metà dicembre e si avvicina il periodo più freddo dell’anno. Poche settimane fa si è iniziato ad accendere il riscaldamento per mantenere calde le nostre case. Alcuni di noi possono essere incappati in qualche problema riguardante i termosifoni. Se si abita in condominio e l’appartamento è dotato di termovalvole, può esserci capitato di averne una o più incantate.

In questo caso, non si riesce a regolare la temperatura dei termosifoni in questione con le valvole termostatiche. Per esempio, può capitare di settare la valvola a 0 e trovarsi con il termosifone bollente. Oppure può essere la situazione contraria: aprire al massimo la termovalvola ma avere il termosifone perennemente freddo. Se non sappiamo come fare e non vogliamo spendere soldi, non preoccupiamoci. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa spiegheranno come riparare da soli i termosifoni quando le valvole termostatiche si bloccano!

Cosa sono le termovalvole, o valvole termostatiche?

Prima di spiegare come fare per sistemare i termosifoni, è necessario vedere cosa siano le termovalvole. Ormai presenti in quasi tutti gli appartamenti, le valvole termostatiche permettono di ridurre i consumi di energia annua fino al 17%. Inoltre, sono utilissime in quanto danno la possibilità di scaldare solo gli ambienti desiderati.

Per esempio, se in casa si ha un locale usato come lavanderia o come sgabuzzino, si può chiudere il relativo termosifone e non spendere soldi inutili. Girando le termovalvole si può infatti regolare il calore di ogni termosifone. È possibile quindi passare dal tenerlo spento o a farlo scaldare al massimo.

E se le termovalvole si incantano?

Può capitare che il meccanismo di queste valvole si incastri e non le faccia più funzionare correttamente. In questi casi è possibile risolvere il problema in pochi minuti. Vediamo come riparare da soli i termosifoni quando le valvole termostatiche si bloccano.

Innanzitutto bisogna aprire al massimo la termovalvola in questione settandola sul numero più alto (solitamente 5 o 6). Quindi, con l’aiuto di una chiave a pappagallo, bisogna svitare la ghiera posta dietro alla manopola della valvola. Una volta tolta la manopola della valvola si vedrà un pistoncino di metallo. Usando delle pinze si dovrà cercare di prenderlo e di fargli fare dei movimenti avanti e indietro. Inizialmente sarà difficoltoso, ma dopo pochi secondi il meccanismo si sbloccherà. Quindi, bisogna rimontare la manopola tenendola sempre aperta al massimo. Se il problema era il meccanismo bloccato, ora il termosifone funzionerà correttamente. Altrimenti si consiglia di chiamare il proprio idraulico di fiducia!