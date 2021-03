Lo zucchero è quell’ingrediente che al pari del sale troviamo sempre nelle nostre cucine, sulle nostre mensole.

Quello che più conosciamo e che più si è diffuso nei nostri ambienti è quello semolato, che troviamo nei supermercati, nei bar e nelle case.

Questo lo utilizziamo per dolcificare le nostre bevande come il caffè, il the oppure il latte ma anche come ingrediente base dei nostri dolci.

Oggi giorno oltre allo zucchero semolato abbiamo a disposizione anche lo zucchero di canna e tanti altri dolcificanti.

Alcuni pensano che eliminare o sostituire lo zucchero non sia cosa semplice però in realtà bisogna dire che esistono tanti dolcificanti naturali.

Essi risultano essere altrettanto buoni e adatti per dolcificare cibi o bevande, tra questi vi è lo zucchero estratto dai fiori della palma di cocco.

Con questo articolo vogliamo indicare come rinunciare allo zucchero bianco grazie a questo dolcificante naturale.

Zucchero di cocco

Lo zucchero di cocco è considerato come zucchero integrale con una buona dose di sali minerali e vitamine.

Tra i suoi contenuti principali abbiamo il ferro, lo zinco, il potassio e le vitamine B1,B2, B3 e C.

La differenza sostanziale con lo zucchero semolato bianco è il suo indice glicemico che è notevolmente basso rispetto allo zucchero classico.

Il suo sapore risulta intenso e fruttato secondo alcuni ricorda il gusto dello zucchero di canna mentre per altri più vicino al caramello.

Esso può sostituire perfettamente lo zucchero semolato o qualsiasi altro dolcificante che utilizziamo nelle nostre cucine per la preparazione dei dolci.

Questa tipologia di zucchero che in altri paesi come in America viene molto utilizzata nella cucina vegan, ancora da noi ha trovato poca diffusione.

Trovarlo in commercio non è difficile, lo possiamo acquistare nei negozi biologici o nei mini market etnici.

Bisogna però non confonderlo con lo zucchero di palma che è estratto da una pianta diversa e ha un sapore e una consistenza diversa.

Ecco come rinunciare allo zucchero bianco grazie a questo dolcificante naturale.