Avete delle tende vecchie e scolorite? Vi siete stancati del colore? Non buttate via le vostre tende vecchie e i vostri soldi! Ecco qualche consiglio su come rinnovare le tende senza ricomprarle!

Spazio ai colori

Se avete delle tende di colore chiaro che volete rinnovare, tingerle è quello che fa per voi. Usate degli elastici per creare dei raggruppamenti di tessuto. Immergetele in acqua con varechina o usate una tinta per tessuti. Controllate le indicazioni sulla scatola. Se invece volete provare qualcosa di eco-friendly, usate frutta verdura mischiate a sale o aceto. Le rape ad esempio, sono ottime per tingere di colore rosso o rosa!

Le tinte naturali per rinnovare le tende in casa

In questo caso, per rinnovare le tende senza ricomprarle, dovrete prima lavarle e non asciugarle. I risultati migliori si otterranno con stoffe naturali come cotone e seta. La tecnica è utile anche per tingere la lana.

Ricordatevi di usare un fissante per evitare che il colore si rovini con l’uso e i lavaggi. Se intendete usare la frutta, immergete la stoffa in acqua fredda e sale. 30gr di sale ogni litro d’acqua. Se invece volete rinnovare le tende senza ricomprarle usando la verdura, sciogliete una tazza di aceto bianco in un litro d’acqua fredda.

Mettete gli ingredienti vegetali tritati in una piccola casseruola e aggiungete acqua fino al doppio del volume. Portate a ebollizione per un’ora a fuoco medio. Passata un’ora, spegnete il fuoco e lasciate che ritorni a temperatura ambiente. Eliminate i residui passando il composto freddo in un contenitore attraverso un colino.

Immergete le tende in un secchio pieno d’acqua e colorante fino a raggiungere il colore desiderato. Lasciate asciugare tutta la notte. Il giorno successivo, sciacquate le tende con acqua fredda e stendetele al sole. Se volete migliorare la tenuta del colorante alle temperature alte, fate passare le tende in asciugatrice a temperatura elevata per circa un’ora.

Lavate solo a mano con un detergente delicato e ricordatevi di separarle dagli altri indumenti per evitare che stingano.

Per un effetto sfumato, immergete in acqua e tintura solo la parte finale della tenda.