A prima vista, rimuovere una macchia di inchiostro dai vestiti può sembrare piuttosto difficile. Tuttavia, in realtà, non ci vuole molto, anzi. Basta solamente possedere i prodotti giusti, facilmente reperibili. E non è vero, come si tende a credere, che una macchia di inchiostro sia capace di rovinare un indumento in maniera definitiva. In quest’articolo, infatti, vi illustreremo ben tre modi per rimuovere una macchia di inchiostro dai vestiti.

Come rimuovere una macchia di inchiostro dai vestiti

Utilizzando la glicerina ed il detersivo per piatti

La glicerina è una delle sostanze più utilizzate per proteggere la cute. Infatti, è la principale componente di molte creme idratanti per le mani. Bisogna mescolarne 15 ml al 5 ml di detersivi per piatti, anche se le dosi possono chiaramente essere mutate a seconda dell’esigenza. In seguito, si deve prendere un panno di colore bianco ed intingerlo all’interno della miscela, per poi usarlo per tamponare la macchia di inchiostro. Delicatamente, senza strofinare, visto che così facendo si finirebbe invece per far penetrare maggiormente l’inchiostro all’interno delle fibre del tessuto del capo di abbigliamento. Quando si nota che il panno non si macchia più di inchiostro, bisogna capovolgere l’indumento e iniziare a tamponare la parte opposta della macchia. Fatto ciò, attendere all’incirca 5-10 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, applicare della glicerina sulla zona trattata e risciacquarla con l’acqua.

Utilizzando l’amido di mais

Questo metodo è raccomandabile nello specifico per le macchie di inchiostro secco. Bisogna mescolare due cucchiai di amido con due di aceto bianco fin quando non se ne ottiene una sorta di pasta. In seguito, bisogna stenderla al di sopra della macchia e lasciarvela asciugare. Dopo qualche minuto, quindi, non resta che lavarla via con l’acqua.

Utilizzando l’aceto bianco

Bisogna procurarsi una bacinella abbastanza grande da contenere il capo di abbigliamento, come quelle che in genere si utilizzano per il lavaggio a mano. In seguito, serve riempirla con parti uguali di acqua tiepida (non calda, attenzione) e aceto bianco. Il vestito deve essere immerso all’interno di questa soluzione e rimanervi per un lasso di tempo di all’incirca mezz’ora. Mentre è in ammollo, è bene tamponare la macchia con una spugna per un lasso di tempo di dieci minuti circa. Infine, bisogna mettere in lavatrice il capo di abbigliamento e procedere al regolare lavaggio.