Si infila la chiave nella serratura della porta, si gira e si spezza? Grande dramma. Che fare? Come rimuovere una chiave rotta dalla serratura della porta? Ecco la soluzione.

Chiamare un fabbro costa fior di quattrini, e cambiare la serratura costa anche di più. Quindi questo è il caso di realizzare un fantastico metodo fai da te. Esistono vari metodi alcuni più facili altri più complessi.

In questo precedente articolo abbiamo spiegato che un metodo per rimuovere la chiave rotta dalla serratura della porta è quello di prendere dell’olio e delle pinzette. Infatti basterà cospargere la serratura con dell’olio e con le pinzette provare a rimuovere la chiave spezzata.

Questo trucco sembra facile, ma non lo è moltissimo. Infatti serve una pinzetta della grandezza giusta e sperare che la parte rotta non sia incastrata in profondità.

Come rimuovere una chiave dalla serratura della porta?

Un altro metodo, un po’ più ingegnoso, è quello di usare il silicone. Il silicone solitamente è utilizzato per i lavori di casa. Magari per coprire dei buchi nel muro, oppure delle prese d’aria negli infissi delle finestre. Perché il silicone ha delle fantastiche capacità adesive e sigillanti. Ma si può usare anche per recuperare la chiave spezzata nella porta.

Come fare?

Il silicone si può acquistare in qualunque negozio di ferramenta. Vengono solitamente venduti come se fossero di bastoncini, perché andrebbero inseriti nelle pistole per il silicone. Ma il silicone è possibile scaldarlo da un lato e attaccarlo alla serratura della porta per rimuovere la chiave.

Bisogna lasciare che si solidifichi e una volta che è duro è possibile tirare via con forza il silicone attaccato. In questo preciso momento dovrebbe sfilarsi anche la chiave, perché rimasta incollata al silicone caldo.

In caso contrario purtroppo bisogna chiamare un fabbro che smonterà l’intera serratura e rimuoverà la chiave spezzata. Oppure in casi estremi sarà necessario sostituire la serratura vecchia con una nuova.