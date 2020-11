A tutte noi è capitato almeno una volta. Ci stiamo preparando per uscire o per andare al lavoro e specchiandoci ci accorgiamo di un’enorme macchia di fondotinta sulla camicetta. Oppure ci capita di far cadere per sbaglio la boccetta di fondotinta liquido sul tappeto bianco, magari anche nuovo.

La soluzione sembra sempre soltanto una: portare il tutto in lavanderia e spendere un capitale. Ci sono però dei trucchi casalinghi per togliere le macchie di fondotinta dai tessuti. Per metterli in atto ci serviranno dei prodotti presenti in tutte le case. Vediamo quindi come rimuovere macchie di fondotinta dai vestiti senza portarli in lavanderia.

Il magico sapone di Marsiglia

Se dobbiamo smacchiare capi colorati, il nostro miglior alleato è il sapone di Marsiglia. Prima di tutto con un panno in microfibra tamponiamo l’area macchiata. Attenzione a non strofinare: il fondotinta si spanderà ancora di più.

Dopo aver tamponato la macchia, versiamo una goccia di sapone di Marsiglia liquido o strofiniamo delicatamente con la saponetta solida inumidita. Lasciamo agire per una decina di minuti e sciacquiamo il tutto. La macchia sarà sparita completamente.

Acqua ossigenata per i capi bianchi

Nel caso in cui il fondotinta abbia macchiato proprio una camicetta bianca, è consigliato usare l’acqua ossigenata. Grazie alla suo potere sbiancate toglierà la macchia in pochissimi minuti.

Versiamo dell’acqua ossigenata sull’area macchiata senza strofinare. In questo modo eviteremo di far espandere ulteriormente la macchia. Tamponiamo il tutto con un panno in microfibra e lasciamo agire per qualche minuto. Versiamo sopra dell’acqua, preferibilmente frizzante, e vedremo che la macchia non ci sarà più.

Bicarbonato e aceto bianco perfetti per le macchie di fondotinta

Come rimuovere macchie di fondotinta dai vestiti senza portarli in lavanderia? Semplice: con bicarbonato e aceto bianco. Questi, combinati tra loro, sono ottimi per combattere le macchie di make-up.

Mischiamo insieme del bicarbonato con dell’aceto bianco e applichiamo il tutto sopra la macchia. Prendiamo un vecchio spazzolino e sfreghiamo facendo attenzione a non allargare la macchia. Lasciamo asciugare.

Una volta asciutto versiamo sopra del borotalco e rimuoviamo il tutto con lo spazzolino o con una spazzola. Nel caso in cui la macchia lasci un alone, basterà mettere il capo in lavatrice e sparirà completamente.