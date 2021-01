È sempre molto divertente quando si cucina per gli ospiti. Spadella quello, cucina questo etc… e il muro? Molto spesso mentre si sta preparando da mangiare può succedere che gli schizzi di sugo possano finire sul muro. Ma non solo il sugo, perché anche l’olio può finire sul muro. Come rimuovere le macchie di sugo dal muro?

Pulire la cucina in generale è molto facile, basta passare un panno bagnato e le macchie vanno via. Oppure si possono usare dei prodotti più aggressivi, mentre sul muro si sconsigliano. Quindi come rimuovere le macchie di sugo dal muro? Adesso vediamo bene come fare.

Muro bianco

Se in casa si ha un muro bianco in realtà è abbastanza semplice rimuovere le macchie di sugo. I metodi da attuare sono molti, partendo da quelle naturali fino a quelli chimici. Il primo trucchetto è quello di usare l’acqua ossigenata 12 volumi. Infatti è possibile usarla sulla macchia con del cotone e tamponare il muro fino a quando la macchia non sparisce.

Un’altra tecnica è quella di usare un limone sulla macchia e poi lavare il muro con sapone e acqua. Se invece si sta cercando un metodo un po’ più aggressivo e sbiancante allora si può usare uno sgrassatore universale. Spruzzare sempre su del cotone e tamponare il muro, poi lasciar asciugare. È importante non strofinare via la macchia, perché sennò assieme alla macchia va via anche la vernice del muro.

E per le pareti colorate?

Se si ha un muro colorato la situazione è ovviamente più complessa. Infatti la vernice potrebbe perdere di colore. Per questo infatti si sconsiglia di usare candeggina, sgrassatore e altri prodotti sbiancanti.

Quello che si può fare è utilizzare una spugna imbevuta con del sapone di Marsiglia. E tamponare la macchia, aspettare che questa si asciughi e vedere se la macchia è sparita. Se la macchia ormai è entrata troppo dentro la vernice del muro, non resta che ridipingere il pezzettino di muro per coprire la macchia. Se curiosi, in questo altro articolo erano stati affrontati altri metodi per rimuovere le macchie dal muro.