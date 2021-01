Come rimuovere le macchie di burro dai vestiti e dalla tappezzeria? Il burro lascia una macchia grassa, piuttosto difficile da cancellare. A volte, anche più lavaggi non servono a niente. Prima di tutto, è importante sapere che è bene mettere nell’asciugatrice i capi di abbigliamento o i tappeti sporchi di burro. Infatti, l’azione dell’asciugatrice tende a fare in modo che le macchie si fissino. E rende ancora più difficile, se non impossibile, la loro rimozione. Seguendo questi semplici consigli, invece, sarà possibile liberarsene senza utilizzare la lavatrice.

Come rimuovere le macchie di burro

Dai vestiti

Versare una piccola quantità di detersivo per piatti sull’indumento e strofinarlo. In seguito, trattare la macchia con uno smacchiatore per bucato. Quindi, lavare e strofinare in acqua bollente. Ripetere il passaggio fino alla rimozione della macchia di burro.

Dalla tappezzeria

Prima di cominciare, raschiare via dal tappeto quanto più burro possibile. Versare del bicarbonato di sodio sulla macchia. Lasciarlo agire per quindici minuti di tempo. Quindi, aspirare il bicarbonato, che avrà assorbito gran parte del burro. Rimuovere il restante usando un panno bianco pulito, oppure ricorrere ad un solvente per lavaggio a secco. Infine, asciugare la macchia fino a completo assorbimento del solvente. Ripetere il passaggio quattro o cinque volte, fino a completa rimozione della macchia. Prima di applicare il solvente o qualsiasi prodotto sull’intera macchia, Prima di applicarlo sull’intera macchia, è bene provarlo su un angolo poco visibile del tappeto.

Se questo rimedio non funziona, mescolare due tazze di acqua fredda e un detersivo per piatti. Spugnare la macchia con questa soluzione. Tamponare la macchia fino a totale assorbimento della macchia oliosa. Versare dell’acqua fredda su un panno bianco e usarlo per trattare l’area e rimuovere la soluzione detergente. Non resta che asciugare la parte su cui prima c’era la macchia. Rimuovere le macchie di burro dai vestiti e dalla tappezzeria è molto semplice, una volta che si sa come fare.