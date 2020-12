Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A tutti sarà capitato accidentalmente di lasciare un’impronta di scarpa sul muro di casa. Questi inconvenienti sono particolarmente comuni sui muri dei corridoi o dei garage. Altre vittime sono i muri vicino alle porte, che magari abbiamo tentato di chiudere con i piedi quando avevamo le mani occupate dalle borse della spesa, sbagliando mira e lasciando un’impronta di scarpa sul muro. Se poi abbiamo bambini in casa, le impronte sui muri sono quasi inevitabili.

Ma niente paura: esiste un metodo semplicissimo per eliminare il problema. Ecco come rimuovere le impronte di scarpe dai muri in pochi secondi.

Niente detergenti aggressivi

La prima regola per eliminare macchie e impronte di scarpe dai muri è naturalmente quella di non danneggiare la parete durante le nostre operazioni di pulizia. Per questo, è meglio evitare prodotti aggressivi o troppo concentrati. Se usassimo prodotti troppo pulenti, infatti, rischieremmo di peggiorare il problema lasciando aloni sui muri, o peggio ancora, rimuovendo la tinta dalle pareti.

Per questo, occorre utilizzare detergenti delicati. Vediamo come rimuovere le impronte di scarpe dai muri in pochi secondi senza danneggiare le pareti di casa.

Acqua calda e sapone per i piatti o aceto

Muniamoci innanzitutto di un contenitore di acqua calda, come ad esempio un secchio o una ciotola, e di uno straccio. Per lo straccio, il materiale ideale è la microfibra, che ci permetterà di pulire la parete senza risultare abrasivo.

Nel nostro contenitore di acqua calda versiamo qualche goccia di detersivo per i piatti. Ora possiamo intingere il nostro straccio di microfibra nell’acqua col sapone, e procedere alla pulizia della parete sfregando delicatamente il punto sporco. Una volta rimossa la macchia, ricordiamoci di ‘risciacquare’ con un altro straccio bagnato con acqua pulita.

Se preferiamo utilizzare un detergente naturale, a questo scopo è perfetto anche l’aceto bianco al posto del sapone per i piatti. E mentre abbiamo l’aceto sotto mano, possiamo anche utilizzarlo per risolvere un altro tipico problema casalingo, cioè le macchie nel WC: ecco come.