Come rimuovere la gomma da masticare dalla fodera della borsa rimettendola a nuovo con semplici trucchi

La borsa, che sia bianca o nera, piccola o grande, a tracolla o a zainetto, è un patrimonio per tutti noi. Simbolo di tendenza per la donna, ma anche comodità e gusto per l’uomo. È uno di quegli oggetti da portare sempre con sé, poiché spesso contiene al suo interno ‘un mondo’, tutto ciò di cui abbiamo bisogno durante le nostre giornate frenetiche. Qualunque sia il suo materiale e il suo stile, la borsa certamente ci rappresenta ed è un accessorio di cui proprio non possiamo farne a meno. Ognuno di noi ha nel proprio guardaroba una borsa a cui siamo legati in maniera particolare, magari perché ci è stata regalata da una persona importante, o ci riporta a momenti del passato o semplicemente per la sua capienza e comodità.

Simboli d’eleganza

Le nostre borse sono belle perché personalizzate, ad ognuno il suo, la scelta è spesso ardua, tra forme, materiali, colori e comodità. Dalla pelle al cuoio, dal tessuto al sintetico, materiali che si legano a tradizioni antiche e a lavori d’altri tempi. Pelle e cuoio possono essere preferiti come simboli d’eleganza e precisione. Ci danno un po’ quell’immagine del lavoro, spesso artigianale che c’è dietro. Esclusività ed eleganza. Le nostre borse possono essere anche in tessuto o similpelle, sintetiche. Spesso accomunate da capienza, infiniti stili e look casual. Qualunque sia il loro materiale, le nostre borse hanno tutte un punto in comune: hanno la capacità di far fare un’eccellente figura a chi le indossa.

È certamente la prevenzione la nostra sfida più difficile ed importante per la cura della nostra borsa di pelle. Nel corso della nostra vita di tutti i giorni, facciamo di tutto per cercare di preservare e non rovinare quest’oggetto a noi tanto caro. Ma come comportarci quando invece avviene il contrario. Ci sono elementi invasivi poi, che rappresentano una bella sfida in termini di pulizia. La gomma da masticare, per esempio. Appiccicosa, spesso portatrice di sporcizia e soprattutto dura da togliere poiché basta un passaggio errato per rovinare il nostro capo.

Come rimuovere la gomma da masticare dalla fodera della borsa rimettendola a nuovo con semplici trucchi

Per togliere i fastidiosi residui della gomma da masticare dalla fodera della nostra borsa potremmo ricorrere a qualche semplice trucchetto casalingo, onde evitare le attese snervanti in tintoria.

Il primo trucchetto che suggeriamo è il ‘trucco del congelatore’. In questo caso, basta sistemare la nostra borsa in una busta e metterla in congelatore. Una volta che si sarà congelata e rinsecchita la gomma da masticare, rimuoviamo borsa dal congelatore. E così, ancora congelata, togliamo la gomma staccandola facilmente dal fondo.

In alternativa possiamo utilizzare il sapone liquido per le mani e servirci di uno spazzolino, armarci di tempo e pazienza e spazzolare via i fastidiosi residui.

Possiamo utilizzare anche la trielina, un solvente utile e a basso costo che non lascia traccia. In questo caso è necessario bagnare un pezzo di cotone con la trielina e passarlo sui residui da rimuovere.

Pertanto, attraverso questi brevi consigli sul come rimuovere la gomma da masticare dalla fodera della borsa rimettendola a nuovo con semplici trucchi casalinghi, riusciremo a salvaguardare il nostro look giornaliero e il nostro stile.