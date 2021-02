L’arrivo dei 40 anni, sia per gli uomini che per le donne non deve essere assolutamente visto come l’inizio di un decadimento fisico e mentale. Anzi, è proprio l’età più bella perché ci consente di affrontare la quotidianità con l’esperienza giusta e il fisico ancora integro. Come rimettersi in forma dopo i quarant’anni tra dieta e allenamento, in un momento però particolare della nostra vita. Inutile, sottolineare ancora una volta come sia difficile fare i conti con la bilancia senza avere la possibilità di fare sport a 360 °. Questo articolo della nostra Redazione vuole incentrarsi su alcuni suggerimenti che abbinino due fattori fondamentali: tavola e attività fisica.

Il primo trucco per rimettersi in forma dopo i quarant’anni

Se vogliamo prepararci bene alla prova costume, evitiamo di mangiare fuori pasto. Il classico stuzzichino di metà mattina o metà pomeriggio, al bar o davanti al distributore aziendale, è uno dei motivi per i quali non perdiamo peso. Se proprio non vogliamo rinunciare a mangiare qualcosa, perché magari svolgiamo un’attività impegnativa, allora dirottiamoci su un frutto, uno yogurt, o qualche mandorla.

Ricordiamo, che, dopo i quarant’anni, rinunciare a qualche chilo di troppo, significa anche alleggerire il lavoro del cuore e delle ossa. Facciamo sempre delle cene leggere e dei pranzi e delle colazioni che tengano conto di quanta attività fisica svolgeremo nella giornata. Sia lavorativa che sportiva. Allo stesso modo, considerando che il metabolismo non è più quello di una volta, calcoliamo le calorie che andremo ad assumere se siamo sedentari.

Bere tantissima acqua dopo i quarant’anni

I nostri Lettori più assidui saranno anche forse stufi di sentirselo dire, ma bere tantissimo fa bene alla nostra salute. Idratarsi correttamente è uno dei principi su come rimettersi in forma dopo i quarant’anni tra dieta e allenamento. L’acqua, unitamente all’attività fisica, svolgerà questi compiti importanti:

purificare fegato e reni;

eliminare le tossine;

fare da spazzino per intestino e flusso sanguigno;

bruciare i grassi in eccesso;

mantenere i muscoli tonici;

attivare e far star bene la mente.

Anche solo una mezz’oretta al giorno di attività fisica, con una respirazione corretta, facendo lavorare magari anche i glutei e gli addominali, sarà un’attività fondamentale per tenerci in forma dopo i quarant’anni.

