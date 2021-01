La super colla è sicuramente un utilissimo prodotto. Può risolverci molti problemi e riparare oggetti tra i più vari. Dal poter assemblare stoviglie rotte fino a riattaccare suole delle scarpe. È molto usato anche nel fai da te per creare oggetti e utensili nuovi. Sicuramente ci semplificherebbe la vita se non fosse per un piccolo possibile effetto collaterale. Ovvero quando la colla finisce dove non dovrebbe e non sembra esserci modo per poterla levare. Tutta via ecco come rimediare se la colla rimane sulla pelle o sulle superfici.

Sulle mani

Se questa colla finisce sulla nostra pelle e vogliamo liberarcene cominciamo con immergere la parte in una una ciotola con acqua calda e sapone. Teniamola in ammollo per una decina di minuti, questo servirà ad ammorbidire la colla. Successivamente applichiamo un po’ olio d’oliva e lasciamolo agire per qualche minuto massaggiando la pelle. Infine prendiamo una pietra pomice e strofiniamola sulla pelle per staccare del tutto i residui della colla.

Sui vestiti

Se malauguratamente la colla finisce sui vestiti possiamo comunque risolvere ma non possiamo aspettare, dobbiamo agire subito. Dobbiamo prendere un po’ di ovatta e versaci sopra una piccola quantità di acetone. Delicatamente poi tamponiamo e strofiniamo il punto colpito dalla colla. Non dobbiamo usare troppa forza o rischiamo di portare via anche il colore del tessuto. Successivamente laviamo come al nostro solito il capo che abbiamo trattato.

Sulla plastica

La procedura è simile a quella utilizzata per i vestiti ma cambiano gli ingredienti. Infatti il solito batuffolo di lana dovremo intingerlo nell’alcool e nel latte detergente. Fatto ciò strofiniamo anche con più forza dove è andata a finire la colla.

Sul legno

In questo caso ci viene in soccorso una particolare resina vegetale ovvero la trementina. Prendiamo un panno di cotone aggiungiamoci un po’ di questo prodotto. Prima di strofinare sul legno aggiungiamo su questo un po’ d’olio d’oliva. A questo punto possiamo passare con decisione il panno. L’azione data dall’unione di queste due sostanze permetterà di risolvere il problema senza rovinare il legno. Adesso siamo più tranquilli perché sappiamo come rimediare se la colla rimane sulla pelle o sulle superfici.