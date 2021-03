L’unghia incarnita o onicocriptosi, è un problema che colpisce per lo più l’alluce. Questo è dovuto all’ambiente caldo umido del piede e alla presenza di batteri che normalmente sono nascosti sotto l’unghia. Si manifesta quando un angolo appuntito dell’unghia si insinua nella carne morbida della pelle circostante. Se all’inizio non farà troppo male, col passare dei giorni comincerà il dolore e compariranno i vari segni di un’infiammazione. La pelle diventerà calda, tesa e indurita e il gonfiore e le vesciche contenenti pus potrebbero rendere difficile se non insopportabile tenere le scarpe o camminare. Scopriamo insieme come rimediare al doloroso e antiestetico problema dell’unghia incarnita.

Cause dell’onicocriptosi

Innanzitutto è importante comprendere cosa può causarla, in modo da prevenire il problema laddove fosse ancora possibile. Vediamo a cosa fare attenzione:

Tagli sbagliati

Le unghie andrebbero tagliate sempre in senso orizzontale, magari con un tagliaunghie, e dovrebbero essere di una lunghezza moderata. Quando non si procede ad un taglio corretto infatti può accadere che l’unghia devi il suo percorso di crescita e si incarnisca.

Microtraumi

I microtraumi possono essere causati da scarpe troppo strette o tacchi alti. Difatti l’eccessiva compressione delle dita dei piedi finisce per far crescere l’unghia in modo anomalo. Per gli sportivi quello delle unghie incarnite è un problema frequente, in particolare per i calciatori. Questo perché vanno soggetti a danneggiamenti ripetuti dell’unghia con facilità.

Predisposizioni e infezioni

Infezioni fungine, iperidrosi, alluce valgo, un’unghia naturalmente troppo arrotondata ma anche predisposizioni genetiche sono tutte condizioni che espongono all’onicocriptosi. A quelle elencate poi si aggiungono il diabete e più in generale condizioni di salute che espongono a problemi di circolazione nei piedi.

Come rimediare al doloroso e antiestetico problema dell’unghia incarnita

Solitamente un’unghia incarnita tende a risolversi spontaneamente in pochi giorni. Ma onde evitare di correre il rischio che invece peggiori, si può intervenire tempestivamente con dei rimedi naturali per disinfettare la zona e aiutarla a cicatrizzarsi. Uno dei più efficaci è il sale di Epsom, ovvero il solfato di magnesio.

Come procedere

Fare un pediluvio sciogliendone due cucchiai in acqua calda. Lasciare in ammollo il piede per circa 15/20 minuti. Ripetere l’operazione almeno 2 o 3 volte alla settimana fino a che il problema non sarà risolto. Il sale di Epsom ammorbidisce la pelle e la sfiamma, risulta quindi particolarmente efficace tra le soluzioni più efficaci per risolvere il problema.

Attenzione

Laddove l’infezione fosse particolarmente importante, o la persona soffra di diabete e problemi circolatori, sarà sempre preferibile chiedere consiglio al proprio medico.