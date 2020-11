È incredibile come con il passare degli anni le domande e gli errori siano, alla fine, sempre legati agli stessi elettrodomestici e agli stessi inconvenienti. Eppure è così.

Ciò che le persone utilizzano quotidianamente per facilitare le necessarie faccende di casa è anche ciò che più di tutti, infatti, può farci arrabbiare e demotivare. L‘elettrodomestico è, infatti, una risorsa importante, ma se non se ne conoscono i segreti, e soprattutto i limiti, si potrebbe perdere una notevole quantità di tempo davvero significativa.

L’importanza del prelavaggio

Conoscere qualche trucco, dunque, potrebbe far risparmiare ore e ore di lavoro. Nel momento in cui si utilizza una lavastoviglie o una lavatrice, ad esempio, sbagliare un passaggio potrebbe voler dire sbagliare l’intero lavaggio. Capita, infatti, spesso che, nel momento in cui si lavano i vestiti in lavatrice, si ritrovi una maglietta, o un pantalone, di un colore diverso.

Probabilmente sarà capitato a tutti almeno una volta e, dunque, tutti sanno quanto spiacevole sia non poter indossare il proprio vestito preferito perché purtroppo rovinato.

La perdita del colore, tuttavia, è una cosa naturale considerando il meccanismo grazie al quale la lavatrice funziona. Con qualche semplice trucco da utilizzare nel prelavaggio, però, sarà possibile evitare che riaccada. Ecco, dunque, come rimediare ai vestiti che perdono colore dopo il bucato.

Il segreto dell’aceto

Sebbene non sia possibile fare nulla nel mentre che la lavatrice è in funzione, si può comunque intervenire prima.

Infatti, prima di fare il bucato, basterà immergere i vestiti in una bacinella di acqua e aceto, e lasciarli lì per qualche ora. In tal modo, il colore dei vestiti sarà senz’altro più forte e non si attaccherà a ciò che incontrerà durante il lavaggio. Provare per credere.

Abbiamo, dunque, svelato alcuni espedienti utili a rimediare ai vestiti che perdono colore dopo il bucato.