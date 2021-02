Per essere dei bravi cuochi dobbiamo possedere tante qualità. Ovviamente è necessario essere veloci e precisi, ma non solo. Alle volte abbiamo anche bisogno di tanta pazienza, per non parlare di una grande attenzione ai dettagli. Altre volte ancora quello che ci salva, e che ci da la possibilità di fare la differenza, è la capacità di salvare piatti che, per un motivo o per un altro, sembrano irrecuperabili. Vediamo a tal proposito come rimediare ad una torta cruda salvando la ricetta in pochi semplici passi.

La cottura

Non sempre infatti il risultato che otteniamo è quello sperato. Come in tutte le cose anche nel seguire una ricetta possono verificarsi mille problemi. Per distrazione possiamo rischiare di far bruciare in forno il piatto che stiamo preparando, ma non solo. Può anche succedere che un dolce esca dal forno non cotto del tutto, con diverse parti ancora crude. Rimetterlo in cottura non è un’opzione, perché si rischierebbe di bruciare le parti già cotte. Che fare allora? Vediamo come rimediare ad una torta cruda salvando la ricetta in pochi semplici passi.

Tutto in microonde

Le cause per cui la torta non si è cotta uniformemente possono essere state tante, ma a questo punto poco importa. È infatti utile capire come risolvere questo problema, non dovendo per forza sprecare il cibo che abbiamo preparato.

Dunque il consiglio è quello di rivedere la presentazione del dessert, facendolo diventare da torta a piccoli deliziosi biscotti. In questo modo posiamo tagliarla a pezzetti, e conservare quelle parti che sono già cotte.

A questo punto, prendiamo i pezzi crudi del dolce e mettiamole in microonde ad una potenza elevata per una decina di minuti. Anche le parti crude andranno così a raggiungere un livello di cottura ottimale, e potremo servire anche queste.

Disponiamo il tutto in un piatto, per una presentazione impeccabile affianchiamoci una crema a nostro gusto, ed il gioco è fatto.