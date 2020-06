Come rimanere svegli senza dover bere caffè? La passione per il caffè in Italia è palese. Il suo gusto, la sua consistenza e il suo odore sono unici. Il caffe la mattina è la bevanda d’eccellenza, ti dà quella carica per iniziare al meglio la giornata. Il caffè viene bevuto anche per restare svegli, la caffeina è famosa per le sue proprietà “risveglianti”.

Infatti da studenti, soprattutto nel periodo maturità, i ragazzi ne fanno un grande uso. Ma solo studenti, anche tanti lavoratori, soprattutto quelli che devono stare svegli di notte o che hanno orari molto lunghi. Non esiste solo il caffè però, che comunque consiglio di evitare di prenderne troppo perché non fa bene al cuore. Vediamo quali sono dei metodi per evitare di crollare sul posto di lavoro.

Come rimanere svegli senza dover bere caffè?

La prima cosa che dovresti fare è rivedere la tua dieta. Diminuire l’apporto di caffeina e alimentarti correttamente migliorerà la tua vitalità e il tuo benessere. Più caffeina in corpo hai più ne vorrai, meno ne avrai meno ne vorrai. Un altro metodo, soprattutto durante la pausa pranzo, è quello di evitare di mangiare grandi quantità di cibo durante un solo pasto. Quando si mangia in eccesso la sonnolenza è ineluttabile e la reazione naturale è quella di mandar giù un caffè o due. Dai la precedenza alle proteine, perché se non ne consumi abbastanza tenderai a sentirti affaticato. Un’altra cosa da fare è bere tanta acqua, infatti l’idratazione del corpo tenderà a tenerlo sveglio.

E a lavoro…

Sul posto di lavoro inoltre è importante alzarsi dalla propria scrivania e smetterla di fissare il computer. Andate in bagno, prendete un po’ d’aria: fate movimento. Il regolare esercizio fisico è necessario per mantenere una buona salute, soprattutto perché stimola la circolazione sanguigna. Un’altra cosa da evitare sul posto di lavoro, è una temperatura della stanza troppo alta. Infatti il troppo calore può indurre sonnolenza. Ora che abbiamo una mini guida di cose da fare e non fare, possiamo iniziare domani la nostra giornata con meno caffè in corpo.