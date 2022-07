Con i ritmi di vita che sono sempre più frenetici, non solo al lavoro, ma spesso anche in famiglia, c’è un nemico invisibile che può davvero creare problemi. Ovverosia rende meno efficienti e produttivi, e spesso pure meno luci. Specie quando si devono prendere delle decisioni che sono molto importanti.

Ci riferiamo chiaramente allo stress, la cui causa è determinata da molteplici fattori. Alle situazioni di forte stress, inoltre, si associa spesso pure il nervosismo che, tra l’altro, spesso molti vanno a scaricare attraverso dei comportamenti alimentari scorretti. Ovverosia si innesca la classica fame compulsiva, o comunque incontrollata, che porta spesso a mangiare merendine e patatine in busta. Ed anche a bere bevande zuccherate.

Fermo restando che, in certi casi più gravi, la cosa migliore da fare è sempre quella di consultare uno specialista dei disturbi della sfera emotiva, vediamo di fornire tutta una serie di spunti e di consigli utili su come battere lo stress quotidiano accumulato.

Come rilassarsi dal nervoso e dallo stress quotidiano accumulato

Nel dettaglio, la pausa è in genere il miglior antidoto contro lo stress. Una pausa dal lavoro, anche breve, ma anche una pausa dalle faccende legate alla cura della famiglia. Generalmente, con la pianificazione e con la programmazione delle proprie attività, si possono trovare facilmente 1-2 ore al giorno per prendersi cura di sé stessi nel modo che si preferisce.

Per esempio, ascoltando musica, guardando un film, facendo attività fisica o semplicemente occupandosi delle proprie passioni. Dal collezionismo alla lettura, passando, per esempio, per la cura delle proprie piante in giardino. Perché lo stress si tiene lontano proprio quando si ha la lucidità di saper staccare la spina. Questa è in pratica la risposta su come rilassarsi dal nervoso.

Quali altre idee per combattere sovraffaticamento quotidiano che può accumularsi anche pericolosamente

Per vincere lo stress quotidiano, che può accumularsi pericolosamente, non c’è chiaramente una ricetta che possa essere uguale ed anche efficace per tutti. Per esempio, c’è chi si schiarisce i pensieri semplicemente con una passeggiata di dieci minuti. E chi invece allontana il nervoso concedendosi uno sfizio come un gelato d’estate o una bella cioccolata calda d’inverno.

Ma c’è anche chi tutti i giorni azzera lo stress quotidiano accumulato andando in palestra anche a tarda sera. Così come c’è chi si rilassa non facendo i pesi o gli esercizi ginnici, ma semplicemente con i ferri. Quelli per lavorare a maglia oppure all’uncinetto.

Approfondimento

È sufficiente un semplice esercizio che possiamo fare da soli senza bisogno del fisioterapista per far passare lo stress in breve tempo