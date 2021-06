È bello avere capi di abbigliamento sempre diversi e seguire la moda del momento. Purtroppo questo piacere può rivelarsi molto costoso. Per fortuna nel 2008 negli USA, qualcuno ha trovato un metodo per raggirare il problema legato all’acquisto, dunque al dispendio di denaro, senza negarsi la possibilità di avere nuovi abiti da indossare. Ecco come rifarsi un nuovo guardaroba senza spendere un centesimo con questo recente metodo sviluppato a New York: lo swap party!

Cos’è uno swap party?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Lo swap party è un evento creato per scambiare oggetti usati, principalmente accessori e capi di abbigliamento. Può essere svolto tra persone che si conoscono come familiari, amici, vicini di casa, oppure può svolgersi “più in grande” ed includere moltissime persone che non si sono nemmeno mai viste. Normalmente in queste occasioni non è necessario l’impiego di denaro in quanto lo scopo è quello del baratto. C’è da dire però che esistono tre modi di svolgere uno swap party:

baratto;

asta;

moneta di scambio ideata per l’evento.

Le ultime due sono normalmente utilizzate per eventi che coinvolgono davvero molte persone. Il baratto o, eventualmente, l’offerta libera viene utilizzata normalmente per gli swap party tra conoscenti.

Cosa si deve fare per creare uno swap party?

Creare un evento del genere tra amici e parenti è davvero molto semplice. Fare lo stesso per molti più partecipanti è leggermente più complicato ma comunque fattibile. Ecco cosa si dovrebbe fare:

scegliere una data che sia ottimale per i diversi partecipanti, magari nei cambi di stagione;

scegliere un luogo consono e spazioso per permettere ai partecipanti di poter girare in libertà ed autonomia. Il luogo potrà essere sia privato che pubblico a seconda delle esigenze;

invitare più persone a partecipare all’evento;

fissare regole ben precise e dettagliate ed invitare i partecipanti a mantenere un comportamento educato e consono anche qualora un capo fosse conteso.

Come rifarsi un nuovo guardaroba senza spendere un centesimo

Questo metodo consente di dare nuova vita ai capi di abbigliamento, di risparmiare e di evitare di spendere denaro. Tra l’altro spesso si trovano molti capi davvero graziosi e unici nel loro genere. È un modo perfetto per rifarsi il guardaroba, disfarsi dei capi che non piacciono più e anche di passare del tempo in compagnia.

Approfondimento

Consigli su come guadagnare più facilmente vendendo abiti usati tramite le varie applicazioni