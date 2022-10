Come rifare velocemente e in modo elegante il letto anche attaccato al muro

Per dormire bene il primo aspetto da considerare è il letto e i suoi elementi. A partire dal materasso che dovrà essere comodo. Per questo motivo bisognerà averne cura. Il materasso ad esempio potrebbe fare rumore perché ha ormai le molle consumate e sarebbe da sostituire.

Per allungarne la vita è necessario girare di tanto in tanto il materasso, così da distribuirne omogeneamente l’usura e non premere solo su un punto.

Qualora dotato di due lati differenziati si dovrà ruotare al cambio delle stagioni. Per riconoscere il lato estivo e invernale, oltre a guardare possibili etichette identificative, dovremo toccare il tessuto. Al tatto capiremo quello più fresco estivo e quello più caldo invernale.

Scegliamo poi cuscini confortevoli che ci consentano di tenere nella corretta posizione il corpo. Dettaglio fondamentale per un sonno rigenerante sarà però anche sistemare puntualmente il letto, nulla è più scomodo e snervante di dormire in un letto sfatto.

Come rifare velocemente e in modo elegante il letto matrimoniale e singolo

Tanti odiano lasciare il letto in disordine e provvedono subito a sistemarlo, in realtà lasciarlo aperto gli permetterebbe di arieggiare. Quindi il letto si dovrebbe rifare dopo qualche ora e non quando ci si alza.

Per rifare più rapidamente il letto si può fare alla tedesca, ossia utilizzare semplicemente dei piumoni nei portapiumini. Un metodo nordico che consente di evitare diversi strati di biancheria. Spesso inserire il piumone nel sacco si rivela abbastanza impegnativo. Per farlo in pochi secondi converrà mettere a rovescio il sacco e afferrarlo dagli angoli all’interno.

Apriamo il piumone sul letto e afferriamolo dagli angoli senza mollare il copripiumino. Allunghiamolo leggermente sul piumone e scrolliamo: avremo fatto.

In ogni caso dovremo inserire il coprimaterasso e il lenzuolo di sotto. Quest’ultimo, grazie agli angoli, sarà facilissimo da inserire. Nel caso il lenzuolo ne sia sprovvisto o l’elastico sia allentato, possiamo anche fissarlo al materasso con metodi fai da te.

Quando il letto è vicino al muro, ci converrà spostare in avanti il materasso sulla rete per muoverci più agilmente. Se abbiamo un letto alla francese la procedura non cambia, è semplicemente meno largo.

Se al letto alla tedesca, preferiamo l’impiego della biancheria completa, dovremo inserire anche il lenzuolo di sopra. Stendiamolo sul letto, stiriamolo con le mani per evitare pieghe. La parte ricamata superiore del risvolto dovrà trovarsi nascosta.

Assicuriamoci che la lunghezza del lenzuolo sia uguale da entrambi i lati verticali e che avanzi anche ai piedi. A questo punto, infiliamo la parte dritta ai piedi sotto al materasso lasciando fuori gli angoli. Dopo di che infiliamo anche gli stessi, così rimarranno bloccati e ordinati. Facciamo la piega superiore per far fuoriuscire il risvolto.

Idee per arredare la camera da letto come un hotel

La biancheria del letto contribuisce all’arredo generale della stanza, per questo dovremo considerare bene cosa mettervi e come. Al pari delle indicazioni per rifarlo, anche i consigli di stile sono validi per letti singoli e matrimoniali, nonché da una piazza e mezza.

Al di là che siano presenti lenzuola e piumone, o solo quest’ultimo, possiamo introdurre altri elementi. Quali plaid e coperte di lana che daranno un maggiore effetto scenico. Sistemiamoli in modo casuale ma studiato, ad esempio a metà letto o su un angolo inferiore.

Davvero chic poi il runner, ossia una striscia di stoffa da mettere ai piedi o a metà letto. Sarà d’effetto abbinarlo ai cuscini. Questi molto diffusi nei letti fatti all’americana, faranno sembrare la camera una suite. Prendiamone di diverse misure. Posizioniamoli, fuori dal lenzuolo, in scala dai più grandi ai più piccoli sovrapposti. Alterniamo fantasie e colori tra loro, non sovrapponendo le medesime tonalità. Serviamoci di una palette di colori per quanto riguarda le loro federe.

Ai piedi del letto possiamo poi porre una cassapanca, chic ed utile per poggiare cuscini e biancheria quando si dovrà rifare il letto.

Ecco quindi come rifare velocemente e in modo elegante il letto.

