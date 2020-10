Quando dobbiamo cambiare un mobile o semplicemente ne cerchiamo uno, non andiamo in negozio ma piuttosto seguiamo le indicazioni qui riportate per riempire casa senza spendere nulla.

La società consumistica

La società di oggi è ancora figlia del consumo. Le cose si comprano, si consumano e poi si gettano via. C’è la possibilità di non spendere. Una possibilità che è a portata di mano sia per chi non ha soldi e necessita di acquistare qualcosa, sia per chi ne ha molti e vuole entrare nella mentalità del riutilizzo.

E’ un modo alternativo per rapportarsi alle cose, ancora buone e che altrimenti andrebbero rottamate. Dietro questo gesto c’è un principio molto importante ed è quello del riciclo. Spesso si incontra per la strada materiale che invece di essere consegnato alla raccolta dei rifiuti, poteva essere utile per qualcuno che ne aveva bisogno.

Come riempire casa senza spendere nulla. Siti dove trovare cose in regalo

loregalomanonlobutto è un sito in cui dopo registrazione puoi accedere al dono o al ritiro di oggetti. Sul sito si legge: “E’ il primo passo di un progetto, finalizzato alla sensibilizzazione al problema dello smaltimento dei rifiuti. Il sito internet, nato nel 2010, offre un servizio di annunci gratuiti, volto a facilitare il riuso e riciclo dei materiali”.

Cliccando sul sito nella sezione “Annunci”, compaiono le varie categorie e le province d’Italia, dove poter trovare gli oggetti. Altro sito è riusogreen.com, con le stesse caratteristiche di Loregalomanonlobutto.

Altri siti

Anche sul portale di Facebook è possibile trovare annunci di persone che dismettono oggetti. In genere si tratta di gruppi a cui iscriversi, del tipo: “Te lo regalo se lo vieni a prendere”. Sono gruppi divisi per provincie e in genere si trovano cose interessanti. Addirittura, a volte, è possibile trovare vere e proprie occasioni come l’arredamento di intere camere.

C’è anche un’app che si può scaricare, si chiama REGALO. Attraverso questa si possono scambiare, donare o ritirare oggetti.

Inoltre in tante province italiane, cominciano a sorgere gruppi che raccolgono oggetti, messi poi a disposizione per le persone che ne fanno richiesta.