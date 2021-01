I fantasmi non fanno più paura come una volta perché il vero incubo della casa è l’umidità. Infatti, la muffa e l’umidità, possono trasformarsi in veri e propri problemi in casa che minano, oltre all’estetica, anche la salubrità dell’ambiente.

Le soluzioni definitive, spesso, richiedono un intervento sui muri dell’abitazione che risultano poco isolati. Esistono, però, dei modi per attenuare il problema (come già trattato dagli Esperti di Proiezioni di Borsa in questo articolo) che includono anche l’utilizzo di piante ornamentali d’appartamento.

Come ridurre velocemente l’umidità grazie a questa pianta molto diffusa che non necessita di cure

Le piante in casa, oltre a rendere l’ambiente accogliente e sano, possono rivelarsi delle vere e proprie benedizioni. Tra i benefici che apportano all’ambiente domestico possiamo ricordare la purificazione dell’aria, la lotta all’umidità, l’eliminazione delle tossine e dei cattivi odori.

Le piante, infatti, tendono a svolgere la funzione di deumidificatori naturali, ottimi per combattere l’umidità. Ovviamente, per permettere alle piante di svolgere efficacemente il loro lavoro bisognerà adottare alcuni accorgimenti.

Questo perché le piante se curate in modo errato potrebbero provocare umidità, invece di ridurla. Per ovviare il problema sarà necessario evitare che si creino dei ristagni d’acqua nei sottovasi a seguito di eccessive annaffiature.

Bambù

Tra le piante maggiormente diffuse in casa per contrastare l’umidità c’è sicuramente il bambù. Il luogo ideale dove collocare questa bellissima pianta originaria dell’Asia è, sicuramente, il bagno.

Si tratta di una pianta che si nutre di umidità e che non necessita di particolari cure se non di un’esposizione alla luce indiretta del sole.

Se non si ha a disposizione un grande spazio si potrà optare per la versione nana del bambù, ugualmente bella ma meno ingombrante. Il bambù nano sarà perfetto per arredare le mensole anche nel caso di bagni piccoli e ciechi con luce indiretta.

Come si diceva, il bagno è il luogo ideale dove tenere il bambù per via dell’alto tasso di umidità presente che gli permetterà di crescere rigoglioso.

Ecco, dunque, come ridurre velocemente l’umidità in casa grazie al bambù, una pianta molto diffusa che non necessita di cure.