Ciò che proponiamo oggi, non sono metodi palliativi o dannosi per la salute, né diete drastiche che potrebbero davvero danneggiare il nostro organismo. Conoscere è la chiave di molte cose e in questo la lettura può venirci in soccorso, scopriamo insieme come.

Come ridurre la fame semplicemente leggendo un libro, incredibile ma vero

Leggere il libro, inteso proprio come l’azione del leggere è ovvio che non ci farà passare la fame. Non è magia né stregoneria, ma un libro può aprirci una nuova consapevolezza del nostro corpo che ci farà adottare buone abitudini. Il libro di cui stiamo parlando è stato scritto da Jan Chozen Bays e si intitola “Mindful Eating”.

Disattiviamo il nostro pilota automatico, vediamo come

Niente spoiler, non vogliamo certo rovinare il piacere della scoperta e della lettura. Ma solo scrivere una piccola guida, una sorta di “lettura guidata al testo”. Il libro tratta sostanzialmente degli studi psicologici sul protocollo Mindful Eating, che altro non è che un Training studiato appositamente da psicologi e psichiatri per correggere delle abitudini comportamentali che tutti abbiamo verso il cibo.

Sensi di colpa verso l’assunzione di alcuni alimenti, fame incontrollata, attacchi improvvisi di fame nelle ore più svariate del giorno, situazioni di stress o ansia legate all’alimentazione. Non serve soffrire di disturbi alimentari per aver provato almeno una volta queste sensazioni.

Questo perché il nostro cervello è costantemente bombardato da informazioni e modelli comportamentali e fisici da impersonificare, che ci portano a vivere la quotidianità come una gara alle aspettative. Queste aspettative necessariamente da esaudire, ci portano ad avere un pessimo rapporto in tutti gli ambiti della vita. Un rapporto di insoddisfazione con il nostro corpo. Una competizione costante con chi ci sta attorno, persino con persone del tutto estranee e un rapporto conflittuale con il cibo.

Così, anche seguire una dieta alimentare al solo fine di mangiare bene ed essere in forma diventa un incubo, se ci concediamo una pizza il sabato sera, “meno salutare” secondo i nostri standard. Ristabilire un buon rapporto con il cibo è necessario per vivere meglio e per evitare di sovraccaricare la nostra mente di ulteriori stress inutili. Considerando, soprattutto, la grande quantità di pensieri che la quotidianità ci mette di fronte.

Mangiare consapevolmente

Il libro “Mindful Eating”, disponibile sia cartaceo che in ebook e reperibile in qualsiasi libreria o online, è una vera e propria guida per far pace con le nostre abitudini. Nel nostro articolo precedente abbiamo già elencato i 9 tipi di fame che si possono provare, ma una guida mirata fornita dalla lettura di un testo sviluppato su basi scientifiche. Mangiare consapevolmente ci consentirà di ottenere il nostro peso forma. Rispettando, però, il nostro corpo ed eliminando le unitili privazioni che, oltre a far perdere peso, sovraccaricano la mente e generano stress e tensione.

Riappacificarsi con il cibo e il corpo si può, scoprire come ridurre la fame semplicemente leggendo un libro, incredibile ma vero, è possibile. Basta semplicemente conoscere e imparare a riconoscere e da oggi potremo, grazie alla Mindfulness.