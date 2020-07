Come ridurre il colesterolo? Qualche suggerimento

Come ridurre il colesterolo. Il colesterolo se non viene tenuto sotto controllo può portare a molti problemi di salute. Espone al rischio di ictus, trombi e problemi renali. E’ utile tenerlo sempre a livelli bassi. Oggi vi diamo qualche consiglio su come controllarlo. Vediamo:

Salute

Prima di tutto consultati con il tuo medico e chiedi il suo parere, ti spiegherà come risolvere la situazione e ti prescriverà dei controlli. Dopo aver visto le analisi te ne prescriverà altre dopo qualche mese.

Smetti di fumare, questo aiuta non solo per il colesterolo ma per moltissimi altri problemi. Aiuta il flusso sanguigno, migliora le vie respiratorie e abbassa i rischi di tumori. Se non riesci a smettere prova a diminuire la quantità.

Allenamento

Cerca di ridurre un po’ il peso, non devi fare cambiamenti radicali. Anche 3 o 4 chili migliorano l’indice del colesterolo. Inoltre sarai più in salute in generale riducendo molti rischi.

Fai attività fisica, comincia a fare un po’ di movimento. Puoi cominciare ad andare a passeggiare o andare in bicicletta ad esempio. Se ti senti più sicuro puoi cominciare a correre o andare in palestra. L’importante tuttavia è fare qualcosa, anche se poco ogni giorno. Il movimento ci aiuta ad espellere più velocemente il colesterolo in eccesso aumentando anche le proteine del sangue.

Dieta

Accanto a prevenzione e attività fisica dobbiamo anche abbinare la dieta. Dei piccoli cambiamenti sulla nostra tavola possono rivoluzionarci la vita. Come ridurre il colesterolo, modifichiamo i pasti. Le fibre aiutano molto nella battaglia al colesterolo, in particolare frutta verdura e cereali.

La frutta e la verdura cruda sono da preferire: l’attività delle fibre e degli antiossidanti di questi alimenti rende al meglio senza cottura.

Assumi più aglio, meglio se crudo, e più pesce. Il pesce è ricco di omega3 che riduce la pressione sanguigna agevolando l’assorbimento del colesterolo.