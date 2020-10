Se si ha voglia di effettuare dei cambiamenti nella propria casa, magari perché si hanno delle piastrelle vecchie o che proprio non piacciono, ora spieghiamo i metodi per ricoprire le vecchie piastrelle. Questo senza spendere tanto e senza avere in casa quell’odiosa polvere che si infila ovunque quando si fanno dei lavori di ristrutturazione e semmai la si ritrova per anni.

Ecco come ricoprire le vecchie piastrelle senza spendere tanto

Pavimento vinilico

Per ricoprire le vecchie piastrelle, senza spendere tanto, lo si può fare con il pavimento vinilico autoadesivo.

Questo tipo di pavimento si applica su quello già esistente. Ce ne sono di tanti colori e alcuni “imitano” dei materiali naturali, come il legno e la pietra.

Sono resistenti all’acqua e alle macchie, per questo motivo, possono essere messi anche in bagno e in cucina.

Il pavimento vinilico è molto resistente, è sottile, di circa 2 mm e si taglia con un semplice taglierino.

Decorazione con gli adesivi

Un altra soluzione è quella di coprire le vecchie piastrelle con degli adesivi decorati. Sono degli sticker di tante misure, che vanno applicati sulle piastrelle. Sul mercato troviamo, sia quelli che hanno la sola funzione estetica, che quelli più resistenti adatti per i pavimenti.

Lo smalto coprente

Se si ha una superficie abbastanza grande da ricoprire, si può utilizzare lo smalto coprente per piastrelle. È facile da applicare, lo si fa con un rullo, asciuga subito, è resistente ed impermeabile.

Piastrelle adesive gel 3D

In commercio esistono delle piastrelle adesive in 3D che simulano, sia le vere piastrelle, che i mosaici. Sono morbide e facili da tagliare, resistenti sia al calore che all’umidità, lo spessore è di 1,25 mm., sono facili da mettere e sembrano vere piastrelle.

Pavimento in resina

Un altra soluzione ed è quella meno economica, ma di grande effetto: la resina.

Con questo sistema, si ricoprono le vecchie piastrelle, creando un effetto uniforme e soprattutto spariranno le tanto odiate fughe.