Prima di comprare articoli in vera pelle è opportuno imparare come riconoscerli. A volte può essere difficile anche per chi ha un occhio esperto. Anche perché molti tessuti sembrano opportunamente studiati per avere la stessa composizione. Ma ci sono dei trucchi da seguire per riconoscere una cintura da uomo in vera pelle ed evitare di essere ingannati comprando un articolo che non si sarebbe altrimenti acquistato o, peggio, pagando un alto prezzo per una contraffazione.

Non tutti quanti quelli che vedremo possono essere applicati prima dell’acquisto. Uno dei segni più evidenti che una cintura è falsa è il suo deperimento prematuro. La vera pelle tende a durare a lungo e a non sbriciolarsi quando si deteriora. Al contrario di quella di pelle sintetica, che comincerà a presentare crepe vistose.

Attenzione a non confondersi

La vera pelle si distingue dall’ecopelle, che viene conciata con tecniche a basso impatto ambientale. Lo stesso vale per la similpelle, nota anche come vilpelle, che però è un tessuto non eco-compatibile, poiché deriva dal petrolio. Inoltre, è un materiale plastico e resinoso qualitativamente inferiore alla vera pelle.

Come riconoscere una cintura in vera pelle ed evitare di essere ingannati

Osservare lo strato interno della cintura

La pelle ha in genere due facciate, il lato fiore, quello esterno, e il lato carne, quello interno. Se una cintura è in vera pelle, il suo strato interno dovrebbe avere una consistenza simile a quella della pelle scamosciata e non presentare filamenti nel suo lato interno. Se c’è, ad esempio, del tessuto bianco, è probabile che la cintura sia contraffatta. In altri casi, il lato carne della cintura non viene riprodotto ed è sostituito da un tessuto a retina. Si può effettuare questa verifica quando la si accorcia, siccome servirà tagliarla.

Sentirne l’odore

La vera pelle ha un odore molto riconoscibile. Al contrario, quella finta non ne emana nessuno.

Fare la prova del fuoco

Servirà un accendino. Si deve farne restare la fiamma per circa venti secondi sul tessuto della cintura. Una cintura in finta pelle comincerà a bollire emanando un forte odore di plastica bruciata. La vera pelle si limiterà a raggrinzire e a scaturire un cattivo odore, ma non di plastica. Prima di ricorrervi, bisogna tenere conto del fatto che questo metodo potrebbe danneggiare la cintura irreversibilmente.

Ecco come riconoscere una cintura in vera pelle ed evitare di essere ingannati. Questo tessuto, quando non contraffatto, ha anche altre caratteristiche peculiari immediatamente visibili.

Alcune caratteristiche della vera pelle

Nessuna pelle vera ha un colore omogeneo. Alcune chiazze di colore potrebbero essere più scure o più chiare. Questo è un dato molto importante per capire se si è davanti ad una cintura non contraffatta. Così come il colore, anche i pori della cintura, o dell’oggetto in pelle, devono essere disomogenei. L’ispezione deve essere preferibilmente svolta alla luce, servendosi anche di una lente di ingrandimento.

