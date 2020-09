Viviamo nell’era delle truffe. E almeno una volta qualcuno ha provato a truffarci. Magari è andata bene per loro e ci siamo cascati, magari invece è andata bene per noi e non siamo stati derubati. Ecco come riconoscere un truffatore e starci alla larga. Le truffe si possono dividere in varie categorie, ma le due macro vengono svolte o di persona oppure digitalmente: web, sms, e-mail.

Riconoscere una truffa digitale spesso è più semplice. Quante volte vi saranno arrivate e-mail con promozioni di negozi mai sentiti, oppure che siete l’uno su un milione che ha vinto uno smartphone di ultima generazione, ma per ritirarlo devi cliccare su un link? Ecco se bisogna cliccare su un link questo già potrebbe essere un fantastico campanello d’allarme di una truffa. Oppure state navigando online e vi escono dei pop-up pubblicitari che vi invitano al risparmio o che vi promettono prodotti con sconti mai visti? Anche quella è una possibile truffa.

Non solo digitale, ma anche fisico

Nonostante l’era digitale in cui viviamo, fatta di tecnologia super avanzata, esiste ancora il truffatore porta a porta. Ma ecco come riconoscere un truffatore e starci alla larga. Non dovete fare attenzione solo alla e-mail, ma anche al campanello di casa. Il perfetto truffatore sembra una persona per bene ed è sempre ben vestita. Quindi non si presenterà mai vestito male. Solitamente indossa giacca e cravatta, questo perché dà la sensazione di fiducia e di una persona che sa di cosa sta parlando. Ma come dicono in molti: “Mai fidarsi dell’uomo in giacca e cravatta”.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Il truffatore è una persona gentile, accondiscendente e sempre molto tranquilla. Non vuole assolutamente turbare gli animi. È raro che si avvicini quando si è in gruppo, ma preferisce quando le persone sono sole. Una volta che vi ha approcciato inizierà a parlare di cose che vi turberanno, di cose gravi, oppure di cose che vi confonderanno e proprio lì metterà in atto la sua truffa.

Approfondimento

Cosa fare quando il consulente di truffa?