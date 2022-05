Sono molti i cani più o meno piccoli che in momenti di eccitazione o di paura fanno pipì alla vista dei loro padroni. Si parla di incontinenza emotiva da distinguersi da quella urinaria spesso dovuta all’età del cane o a motivi fisiologici. L’incontinenza emotiva è da imputare alla difficoltà del cane di trattenere le proprie emozioni. Le emozioni che determinano la minzione incontrollata del nostro amico a 4 zampe sono due: la gioia e la paura.

Il fenomeno si ripete con continuità: il cane si emoziona quando rivede i suoi padroni, magari dopo un intero giorno passato ad aspettarli. Certo può essere una caratteristica dei cuccioli oppure dei cani più emotivi, cuccioli o adulti che siano, e la razza influisce poco. Si hanno pastori tedeschi che innaffiano la casa e barboncini molto stoici, tutto dipende dal loro carattere, anche se non è sbagliato dire che cani di razze più nervose ed eccitabili siano più soggetti ad urinare nel momento sbagliato.

Come riconoscere quando il proprio cane fa pipì per malattia, paura o gioia

Non è difficile distinguere le varie situazioni, il linguaggio del corpo del cane invia chiari segnali per far comprendere al padrone il motivo della sua pipì. Se è felice il cane scodinzola e guaisce con fare giocoso e tende anche a saltare addosso ai padroni. In questi casi per tranquillizzarlo e non farsi sovrastare dalla sua eccitazione, i padroni potranno inginocchiarsi, accarezzarlo e parlargli con un tono basso e calmo.

Se il cane ha paura, si avvicina agli esseri umani con le orecchie basse o all’indietro, non guarda negli occhi i padroni e tende a ripiegarsi su se stesso abbassandosi, oppure mostra la pancia in segno di sottomissione. In questo caso la scia di urina rilasciata dal cane dipende da sentimenti di paura e ansia e anche qui si consiglia di farlo rilassare prima di avvicinarsi e lasciarlo avvicinare. Qualora questo suo comportamento fosse dovuto ad una marachella che ha combinato, è sempre bene evitare di rimproverarlo e di punirlo. Visto il suo stato d’animo non servirebbe a niente e lo si impaurirebbe di più.

L’incontinenza urinaria fisiologica

Come riconoscere quando il proprio cane fa pipì per motivi fisiologici e non emotivi? Quando nel cane il controllo della vescica dipende da fattori fisiologici, potremmo trovarci di fronte ad un soggetto malato. Sarà il veterinario a stabilire il motivo dell’incontinenza dell’animale dopo tutti gli accertamenti del caso. Quando è cucciolo può dipendere dal tratto urinario soggetto ad alcune malformazioni. Se si tratta di un cane adulto il problema potrebbe derivare dalla debolezza della sua vescica a causa dell’età. Tra le cause del problema: cistite, prostata infiammata, calcoli, sindrome della vescica iperattiva, una recente castrazione, diabete, alcuni farmaci e infine disturbi neurologici.

