È uno dei peggiori incubi per moltissime persone. Il ragno per le sue caratteristiche ha molteplici valenze simboliche che ne fanno temere la presenza. Nella maggior parte dei casi però dobbiamo sapere che non corriamo alcun rischio e oltretutto sono rarissimi i casi di morsi. Il più delle volte vengono scambiati per suoi i morsi di altri piccoli insetti. Eppure ve n’è uno su tutti molto temuto e a ragion veduta questa volta. Si tratta della Vedova Nera. Prende il suo sinistro nome dal fatto che, talvolta, dopo l’accoppiamento, la femmina uccide il maschio. Originarie del Nord America e della Repubblica Dominicana, si sono diffuse in tutto il continente europeo. Complici i collegamenti commerciali navali, infatti questi ragni viaggiano spesso insieme ai container.

Come riconoscere la pericolosa vedova nera, scoprire dove si trova e come distinguerla dalla falsa vedova nera che si sta diffondendo nel nostro Paese

Fa parte della stessa famiglia anche un altro ragno molto simile alla famosa Vedova Nera e nel nostro Paese viene chiamata Falsa Vedova Nera. Simile per forma e dimensione. Fino a poco tempo fa ritenuta perfettamente innocua, da poco i ricercatori irlandesi hanno condotto su di essa degli approfonditi studi pubblicati sul National University of Ireland Galway. Insospettiti del dilagare di morsi di questo ragno in tutto il Regno Unito, hanno scoperto che anche il suo attacco può farci finire in ospedale.

Le caratteristiche dei due ragni velenosi

Innanzitutto si notano quelle estetiche. La Vedova Nera è tutta nera con un brillante segno rosso a forma di clessidra sul dorso. La Falsa Vedova Nera, è marrone con segni color crema che possono ricordare un teschio. Non si trovano nelle case e difficilmente attaccano mordendo, a meno di non sentirsi minacciate.

Come riconoscere i sintomi dei loro morsi?

Il morso della Falsa Vedova Nera può essere doloroso, provoca gonfiore ma solo nel 30% dei casi è necessario ricorrere alle cure ospedaliere. Tutto dipenderà dalla quantità di veleno inoculato. Il suo morso sarà da considerarsi come quello di un’ape o di una vespa.

Nel caso di morsi bisognerà lavare e sterilizzare la puntura per scongiurare infezioni e apporre del ghiaccio per attenuare il gonfiore e rallentare la diffusione del veleno.

Di altra natura invece è il morso della Vedova Nera. È bene ricorrere tempestivamente alle cure mediche se si avverte la sensazione di torpore o rigidità muscolare accompagnata da dolori addominali, vertigine, nausea e cefalea. Ecco come riconoscere la pericolosa vedova nera, scoprire dove si trova e come distinguerla dalla falsa vedova nera che si sta diffondendo nel nostro Paese.

