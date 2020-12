Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Esattamente come le persone, anche i gatti possono essere vittime di ansia e stress. Come riconoscere i motivi per cui anche i gatti si stressano?

È importante farlo per garantire al proprio felino una vita serena, evitando che questi fattori, possano arrecargli dei danni psicologici.

Vediamo quali possono essere i fattori scatenanti di questi stati d’animo.

Nuovo gattino in casa

Bisogna fare in modo che la presenza di un nuovo gatto non sia invasiva, ma che avvenga gradualmente.

Lasciare all’ospite, almeno i primi giorni, l’uso di una sola stanza in modo che l’altro non debba subirne la presenza nel suo ambiente.

Cambio dei mobili di casa e della lettiera

Un altro motivo che può creare stress è il cambio o lo spostamento dei mobili e l’eventuale cambio di posto della sabbietta nella lettiera.

Se il gatto risente di questo cambio, potrebbe non usarla più e si deve subito porre rimedio.

Viaggi e traslochi

Entrambe le cose si ripercuotono negativamente sull’umore del gatto, creandogli un forte disagio e stress.

Il felino, è un animale territoriale e se non riconosce gli odori che ha lasciato con i suoi feromoni, non ha più i suoi punti di riferimento territoriali.

Per evitare tutto ciò, sarebbe opportuno ricreare il suo nuovo ambiente, con gli oggetti che lui conosce.

Come riconoscere i motivi per cui anche i gatti si stressano ? Fra i motivi ci sono anche i forti rumori

Il gatto sobbalza e si allerta ad ogni rumore improvviso e forte. Come tutti i predatori, ha un udito molto sensibile e i rumori forti gli creano ansia.

Comportamento delle persone

Se il micio viene “umanizzato”, questo ne soffre e si stressa. Imporgli comportamenti non naturali, come mettergli degli abitìni, sono causa di ansia e disagio.

La visita dal veterinario

La visita dal veterinario è stressante per ogni gatto, perché non conosce l’ambiente e perché può entrare in contatto con altri animali.

Per questi motivi, l’uso del trasportino è indispensabile e se all’interno si poggia anche la sua copertina, lui si sentirà meno a disagio.