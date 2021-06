C’è una prima fondamentale cosa da sapere quando si parla di diabete del cane. È una informazione necessaria per sapere come riconoscere e curare il diabete nel cane per garantire al nostro migliore amico una vita piena di salute al nostro fianco.

La nozione da memorizzare è che il diabete del gatto può essere reversibile, mentre quello del cane no. Nel cane le cellule del pancreas non recupereranno più la loro funzionalità. Quindi se il padrone non controllerà con costanza la salute del proprio amico lo condannerà ad una vita da malato.

Come si cura il diabete nel cane

La cura non è certo leggera. Solitamente occorrono due iniezioni al giorno sottocutanee di insulina. Le dosi precise dovranno essere decise dal veterinario tenendo conto della gravità della malattia e della taglia del cane. Dato che il diabete del cane è irreversibile la terapia sarà necessaria per tutta la vita del nostro compagno.

Come riconoscere e curare il diabete nel cane: non solo medicine

La terapia con i farmaci non è certo l’unico rimedio a cui fare ricorso. Il veterinario solitamente consiglia anche adeguata attività fisica, come del resto avviene anche per gli esseri umani.

La perdita di peso

In caso di diabete far perdere peso al cane è necessario per evitare la resistenza all’insulina. L’insulina infatti fa meno effetto o smette di farne in caso di sovrappeso. A questo si somma un altro effetto negativo. In caso di obesità le cellule di grasso favoriscono il trasporto del glucosio all’interno delle cellule. Si crea un vero e proprio circolo vizioso per cui con troppi zuccheri il cane ingrassa e le cellule attirano e trasferiscono all’interno ancora più glucosio.

A cosa fare molta attenzione

Il diabete è spesso accompagnato da altre patologie infiammatorie. Quindi se il cucciolo mostra sintomi di questo genere è bene farlo visitare subito perché il veterinario potrebbe diagnosticare tempestivamente una forma di diabete. A quel punto l’alimentazione corretta sarà la prima cura.