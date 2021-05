Il radicchione è una pianta erbacea annua che si raccoglie tutto l’anno tranne da luglio a settembre. Diversamente dal radicchio che conosciamo che ha la forma di un insalata o cavolo ed è rosso, il radicchione è verde.

Il suo nome scientifico è “Crepis vescicaria”, infatti il nome vescicaria deriva dalla forma assunta dalle infiorescenze prima della fioritura. In linguaggio comune è chiamata anche erbo nero, girasolo, pisciacane, radicchio selvatico, scariosa.

Si trova su terreni incolti, prati, vigneti, lungo le strade, cresce fino a 1200 mt di altitudine.

Le parti che si possono raccogliere sono le foglie della base che si formano a rosetta.

Come riconoscere e cogliere le foglie di questa pianta che fa bene alla salute e come utilizzarla in cucina

Questa pianta erbacea comune ha delle foglie basali a rosetta e delle foglie segmentate e alte fino a 90 cm. I frutti sono gialli con sfumature arancioni e rosse, che assomigliano al tarassaco o piscialletto.

Questa pianta fiorisce da maggio ad agosto e si trova in tutta Italia, tranne che sulle Alpi e sulle regioni montuose.

Normalmente si cucina in dei minestroni o in delle insalate miste, facendo attenzione a scegliere le foglie più tenere. Si possono fare delle torte salate con radicchio selvatico o anche delle omelette, magari con della cipolla o patate.

Altre curiosità e utilizzi

Abbiamo imparato come riconoscere e cogliere le foglie di questa pianta che fa bene alla salute e come utilizzarla in cucina. Adesso possiamo conoscerne le proprietà fitoterapiche, che sono molte.

Questa erba è utilizzata in composti per stimolare l’appetito, per regolare la digestione e disturbi intestinali, quali colon irritabile.

I suoi principi attivi sono l’inulina, sali minerali ma solo nelle radici e acido dicaffeiltartarico nelle foglie. Questi principi le danno un gusto un po’ amarognolo. Aiuta anche il drenaggio dei liquidi e la funzionalità delle vie urinarie. Diventa quindi un ottimo alleato per la perdita di peso e per tisane drenanti insieme al tarassaco.