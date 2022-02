La patata è un ingrediente povero, ma che si presta a svariate preparazioni in cucina. La sua versatilità è utile non solo a rendere estremamente gustoso un piatto, ma anche a migliorarlo. Una patata bollita, ad esempio, può rendere più soffice l’impasto della pizza o piacevolmente densa una vellutata. È ottima per preparare primi, secondi o contorni e si sposa bene un po’ con tutto. Insomma, che venga accostata a carne, pesce, formaggi o verdure il risultato è assicurato.

I benefici della patata

La patata è un tubero che, oltre ad essere sfizioso, apporta anche diversi benefici all’organismo. Tra questi, favorirebbe il buon funzionamento dell’intestino e limiterebbe l’assorbimento di colesterolo e zuccheri. Grazie alle vitamine del gruppo B, regolerebbe il metabolismo e il potassio, in essa contenuto, eserciterebbe funzioni cardioprotettive controllando la pressione del sangue e la frequenza cardiaca.

Come riciclare patate lesse avanzate con una ricetta salvacena incredibilmente buona da preparare in pochi minuti

Appurato, quindi, il fatto che la patata non è solo buona, ma fa anche bene, vediamo come poterla utilizzare per creare una ricetta ideale soprattutto come salvacena. Si tratta di una torta rustica per 6 persone, molto semplice ed economica e da preparare in soli 10 minuti.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia;

250 g di patate medio-piccole;

100 g di prosciutto cotto;

100 g di mozzarella;

4 cucchiai di pesto alla genovese;

semi di sesamo q.b;

1 tuorlo.

Procedimento

La preparazione consiste nel lessare le patate in abbondante acqua, oppure utilizzare quelle già lesse avanzate da una ricetta precedente. Una volta cotte, utilizzare lo schiacciapatate e versare la purea in una ciotola.

Stendere la pasta sfoglia e bucherellare la base con una forchetta. Spalmare per bene il pesto alla genovese su tutta la superficie e poi, allo stesso modo, aggiungere la purea di patate. Spezzettare grossolanamente le fettine di prosciutto, tagliare a cubetti la mozzarella e cospargere entrambi sulla purea.

A questo punto, arrotolare la pasta sfoglia su se stessa per formare un rotolo ed adagiarlo in una teglia ricoperta da carta forno. Con il tuorlo d’uovo spennellare la superficie, fare delle piccole incisioni per evitare che si gonfi durante la cottura e cospargere i semi di sesamo.

Far cuocere il rotolo in forno statico a 180° per circa 25 minuti ed una volta pronto, attendere qualche minuto prima di tagliarlo.

Se si preferisce, per la realizzazione del rotolo è possibile utilizzare anche la pasta brisée o altri ingredienti per la farcitura. Inoltre, lo si può conservare in frigo per due giorni.

Questa ricetta è un ottimo suggerimento per sapere come riciclare patate lesse avanzate e preparare una cena con i fiocchi.