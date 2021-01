Oggi proponiamo una ricetta con i classici avanzi del frigo o della credenza, tipici delle festività appena concluse. Vedremo infatti come riciclare panettone o pandoro e sfornare golosi biscotti per una merenda da campioni.

Vediamo l’occorrente in cucina

Ingredienti (per 18 biscotti ripieni):

Per la frolla:

a) 300 gr di farina;

b) 120 gr di burro;

c) 80 gr di zucchero;

d) 60 ml di acqua

e) 10 gr di miele;

f) 1/2 bustina di lievito per dolci;

g) scorza di un limone.

Invece per la farcia avremo bisogno di:

a) 200 gr di panettone o pandoro

b) 100 gr di biscotti secchi;

c) 100 gr di marmellata che troveremo in frigo o in dispensa;

d) 30 gr di cacao amaro;

e) un cucchiaio di miele;

f) 2 tuorli di uovo;

Cominciamo la preparazione della frolla

In una ciotola, utilizzando una frusta elettrica, oppure in una planetaria, versiamo il burro a temperatura ambiente con lo zucchero. Aggiungiamo la scorza di limone, il miele, la farina, l’acqua e il lievito. Quando l’impasto comincerà a formarsi, trasferiamolo su una spianatoia e compattiamolo con le mani. Lo avvolgiamo in una pellicola per alimenti e lo riponiamo in frigo per un’ora.

Vediamo dunque come riciclare panettone o pandoro e sfornare golosi biscotti per una merenda da campioni: procediamo con la farcia

Tritiamo con un mixer sia il panettone che i biscotti secchi. Trasferiamo il tutto in una ciotola, aggiungiamo il tuorlo di uovo e la marmellata. Completiamo con il cacao amaro, il miele. La farcia dovrà presentarsi umida, ma compatta e lavorabile. Anche questa finirà in frigo.

Intanto stendiamo la frolla, formando un rettangolo che definiremo meglio con l’aiuto di un coltello. Nel formare il rettangolo, consideriamo di doverlo farcire in lunghezza. Il lato più corto della frolla dovrà essere giusto per disporre la farcia al centro e lasciare lateralmente i lembi che dovranno essere richiusi e combaciare.

Dunque, al centro del rettangolo di frolla disporremo, in lunghezza, la farcia ben compattata e ripieghiamo i lembi laterali, sovrapponendoli per qualche millimetro. Sigilliamoli con il tuorlo e una leggera pressione delle dita. Disponiamo il rotolo in frigo per 1 ora.

Trascorso questo tempo, lo trasferiamo con la piegatura in basso, su una teglia foderata di carta forno. Spennelliamo la superficie con il tuorlo di uovo e tagliamo i biscotti ogni 5 cm.

Cuociamo in forno preriscaldato a 180°, per 25-30 minuti circa.

Ecco dunque illustrato come riciclare panettone o pandoro e sfornare golosi biscotti per una merenda da campioni. Invece in quest’altro articolo illustriamo la ricetta dei brutti ma buoni.